Il trofeo “Il Grido del Gabbiano” a Floriano Ippoliti

Già rinviate causa Covid, si terranno sabato 2 ottobre alle ore 17 all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona, le premiazioni del XXXIV concorso nazionale di poesia e narrativa “Riviera Adriatica”, organizzato dal circolo culturale Carlo Antognini di Ancona, in collaborazione con il Comune Dorico.

In presenza delle autorità- per l’Amministrazione dorica l’Assessore alla Partecipazione Democratica Stefano Foresi– verranno lette le opere premiate delle diverse sezioni, poesia e prosa per adulti, poesia per ragazzi delle scuole superiori e medie, poesie per bambini della scuola primaria, poesie in dialetto.

I premiati arriveranno da Ancona e dalle Marche, ma anche da Piemonte, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna. Festa doppia, verrà infatti presentata dalla giornalista Lucilla Niccolini, l’Antologia dei premiati del XXXIII concorso letterario “Riviera Adriatica” e dei poeti del circolo culturale Carlo Antognini.

Quindi i primi classificati della precedente edizione del concorso, riceveranno una copia dell’antologia. Durante la manifestazione, l’associazione culturale organizzatrice assegnerà all’artista Floriano Ippoliti il trofeo “Il Grido del Gabbiano”, premio che va a un marchigiano che si è distinto nell’ambito della cultura.

Per partecipare all’evento pubblico è richiesto il green pass (vaccino, tampone, certificato di esenzione dal vaccino o essere guariti dal Covid), mascherina, distanziamento sociale ecc. secondo le norme anticovid19 in vigore.