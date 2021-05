Il sindaco Valeria Mancinelli ha ricevuto questa la mattina la visita di cortesia del nuovo Prefetto di Ancona, Darco Pellos, appena insediato a Palazzo del Governo. Il nuovo Prefetto- che conosce bene le Marche essendo vissuto ad Urbino ed avendo ricoperto la carica di viceprefetto a Pesaro- ha alle spalle una esperienza ampia e diversificata che ha maturato attraverso incarichi in aree all’estremo sud (Trapani) e nord (Belluno) del Paese, fino ad assumere funzioni di Direttore Centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Questa articolata carriera, in prima linea su molteplici e complessi fronti, associata all’esperienza al Ministero degli Interni, lo ha portato a dichiarare, durante l’incontro con il Sindaco “piena soddisfazione per l’incarico ad Ancona” che ha definito- assieme alle Marche “un punto di equilibrio” nel contesto nazionale. Al Sindaco Mancinelli che, nel dargli il benvenuto nel capoluogo, ha segnalato tra le questioni preminenti ad Ancona quella della prevenzione della violenza in particolare rispetto alle bande giovanili e del miglioramento di alcuni passaggi tecnico-burocatici per quanto attiene l’identificazione di soggetti irregolari- ha manifestato ampia disponibilità a collaborare attorno a tavoli comuni, incontrando già nei prossimi giorni l’assessore alla Sicurezza e il Comandante della Polizia Locale. Infine- poco prima di ricevere in dono dal Sindaco un volume e un manufatto espressione del territorio- un richiamo ai valori della Costituzione che -ha sottolineato il dott. Pellos- fanno dell’Italia “un grande Paese, dove possiamo contare sul diritto all’Istruzione, alla Sanità pubblica e a tutte quelle garanzie che molti Paesi nel mondo non conoscono”.

All’incontro hanno partecipato il vice Sindaco Pierpaolo Sediari, l’assessore alla Sicurezza Stefano Foresi e il vice prefetto Simona Calcagnini.