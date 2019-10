“VERSO IL PALCO” – DA SPETTATORE AD ATTORE – CON “I TRUCIOLI”

“Verso il Palco”…da spettatore ad attore – è il titolo di un percorso-laboratorio promosso dall’Associazione culturale I Trucioli . Si tratta di un esperimento, un gioco continuo, dove le emozioni guidano i vari momenti che vengono affrontati. Non un corso di teatro vero e proprio ma una valida occasione per mettersi in gioco su un palco. Nozioni sull’utilizzo del corpo, la gestione della voce, la presenza scenica ed infine lo spettacolo.



Presentazione e prima lezione di prova gratuita GIOVEDI’ 17 OTTOBRE ORE 21 presso la Sala Polivalente ex Circoscrizione, Via Esino, 62 – Torrette di Ancona

L’Associazione Culturale “I Trucioli”, nata ufficialmente nel 2002, ha al proprio attivo numerose rappresentazioni teatrali nella Provincia di Ancona ed ha una lunga esperienza nel Teatro D’Ambiente con l’organizzazione di eventi teatrali presso la Selva di Gallignano in collaborazione con il Centro Orto Botanico dell’Università Politecnica delle Marche- Facoltà di Agraria.

“ I Trucioli” sono un gruppo di attori provenienti da esperienze, interessi e percorsi diversi; abbiamo un’idea comune di fare teatro…siamo attori, clown, ma anche tecnici, falegnami, sarte, pittrici e coltiviamo l’idea di teatro come officina, in cui ognuno fa la sua parte, per far funzionare il prodotto finito: che è teatro di passione, artigianato ed arte.