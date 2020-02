Facciamo un riepilogo degli appuntamenti rimandati o annullati al Teatro Sperimentale e al Teatro delle Muse:

📍 il concerto di Massimo Ranieri sarà rimandato al 5 giugno al Teatro delle Muse. Restano validi i biglietti acquistati.

📍 lo spettacolo Il Piccolo Principe al Teatro delle Muse previsto per il 29 febbraio e 1 marzo è stato POSTICIPATO a giovedì 29 e venerdì 30 ottobre 2020

📍 lo spettacolo “La Classe” previsto al Teatro Sperimentale dal 4 all’8 marzo. La recita di mercoledì 4 marzo sarà posticipata a sabato 7 marzo alle 16,30

La biglietteria del Teatro delle Muse resterà CHIUSA fino al 4 marzo.

Resterà attivo il servizio telefonico al numero 071 52525 dal martedì al sabato e la mail biglietteria@teatrodellemuse.org

📍 Rinviate anche tutte le rappresentazioni della Rassegna “APerdita d’occhio” di teatro per bambini, sono state sospese fino al 4 marzo.

📍 Il concerto di domenica 1 marzo a cura degli Società Amici della Musica “G. Michelli” Ancona è stato annullato. L’intenzione è quella di recuperare la data.

📍 La festa per i 115 anni di storia Us Anconitana Asd alla Mole Vanvitelliana in programma il 6 Marzo è stata rinviata.

📍 Annullato EL CARNEVALO’ del 29 febbraio e 1 marzo.

📍 Annullate le manifestazioni fieristiche “Campagna Amica” di Coldiretti e “L’altro Mercato” degli Archi che si sarebbero dovute svolgere questo weekend.

MUSEI E BIBLIOTECHE

Il Museo della Città, la Pinacoteca Civica, il Museo Omero, il Museo Archeologico e tutte le Biblioteche sono chiuse fino al 4 marzo compreso.