SFOGLIAMO I RACCONTI DEL BOSCO: VISITE TEATRALI PER LE SCUOLE

Parole e foglie, suoni e presenze all’Orto Botanico“Selva di Gallignano” (AN)

Visite Teatrali di Teatro Selvatico per i ragazzi della Scuola dell’Infanzia , della Scuola Primaria, e della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Ass. Culturale “I Trucioli” anno sc.2018-2019

In collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Agraria, l’Accademia delle Erbe Spontanee, Scholanova e con il Patrocinio del Comune di Ancona

Info 346 89 44 850

info@teatrotrucioli.it

www.teatrotrucioli.it

www.ortobotanico.it

Con la Visita Teatrale di Teatro Selvatico l’ecologica e la botanica, la narrazione e la poesia si fondono insieme. Il percorso pregno delle caratteristiche del Teatro, cosi’ come la tradizione e la tecnica teatrale chiedono, è particolarmente attento alla qualità, ed alla godibilità dell’ambiente naturale che accoglie lo spettacolo teatrale… una sorta di viaggio iniziatico per gli spettatori.

Il guardiaboschi e gli attori-guida creano attenzioni verso gli elementi naturali e danno voce alle presenze dell’ambiente naturale.

Una formula molto interessante soprattutto per i ragazzi perché suscita curiosità ed interesse, e mette in moto l’immaginazione. Spettacolo Teatrale – visita guidata – riconoscimento degli alberi – laboratorio ludico manipolativo: tutto in un percorso che ha accolto ad oggi circa 8500 ragazzi.

Nella magica natura della Selva di Gallignano vedrete comparire viaggiatori provenienti da terre lontane, animali parlanti, esseri fiabeschi, spiriti e spiritelli , sapienti conoscitori di piante ed animali che daranno voce e vita ad alberi, piante ed a tutta la natura della Selva.

La Selva di Gallignano è una delle poche testimonianze dell’antico paesaggio forestale sopravvissuto alla storica deforestazione che ha riguardato l’intero settore collinare preappenninico della regione.

Nel 2000 presso la Selva è stato istituito l’Orto Botanico “Selva di Gallignano” dell’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Agraria; è Centro di didattica e di divulgazione della cultura ambientale.