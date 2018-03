Seminario alla Facoltà di Medicina

L’incontro si terrà ad Ancona, il 5 aprile 2018 presso l’aula Montessori della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Fattori ambientali come l’alimentazione, lo stress, le tossine, i metalli pesanti e le relazioni possono modificare l’espressione del nostro DNA.

L’epigenetica ovvero “al di sopra della genetica” è la scienza che studia proprio come l’ambiente influenza il funzionamento del nostro genoma.

Si tratta di una delle branche della scienza più studiate e all’avanguardia.

Ad esempio se abbiamo un gene che favorisce un certo tipo di malattia (ad esempio cancro, ipotiroidismo, ecc.), un corretto stile di vita può spegnere tale gene e impedire la formazione della malattia.

Viceversa, se abbiamo un gene che ci protegge da una particolare malattia, se abbiamo uno stile di vita errato possiamo spegnere tale gene e quindi favorire l’insorgenza della malattia per cui eravamo protetti.

Quindi se fino a qualche anno fa si credeva che il nostro DNA avesse già scritto il nostro destino, le più recenti ricerche hanno dimostrato che per fortuna non è così.

Questo significa che anche su un piano biologico e sanitario si può fare molto, ma diventa centrale la prevenzione primaria.

Con il seminario di studi “Epigenetica: dalle evidenze scientifiche allo sviluppo di politiche di prevenzione” la Facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche, il Comune di Ancona che fa parte della Rete Italiana Città Sane promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Rete stessa, intendono approfondire questi temi per dare modo agli amministratori che già sono impegnati nello sviluppo di programmi di promozione della salute nei propri territori, di individuare politiche che possano incidere sulla salute dei cittadini e che siano basate su evidenze scientifiche approfondite e costantemente aggiornate.

Interverranno i massimi esperti a livello nazionale e internazionale e sarà presentata una buona pratica che si sta già attuando nel Comune di Ancona.

Programma

Ore 9

Saluti istituzionali



Sauro Longhi

Rettore Università Politecnica delle Marche

Valeria Mancinelli

Sindaco di Ancona

Ore 9.30

Apertura dei lavori



Marcello D’Errico

Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia

Università Politecnica delle Marche

Emma Capogrossi

Assessore Politiche Sociali e Sanità – Comune di Ancona

Vicepresidente Rete Italiana Città Sane – OMS

Daniele Biagioni

Coordinatore nazionale Rete Italiana Città Sane – OMS

Relazioni



Ernesto Burgio

Pediatra – ECERI European Cancer Environment Research Institute – Bruxelles

Disturbi del neurosviluppo: dalla genetica all’epigenetica

Daniela Lucangeli

Professore ordinario di Psicologia dello Sviluppo – Università degli Studi di Padova

Neurosviluppo e cortocircuiti emozionali

Anna Maria Latini

Logopedista – DSA Centro Multispecialistico soc.coop. – Ancona

L’esperienza di una buona prassi con bambini/e, educatrici, insegnanti e genitori

Ore 13.30

Conclusioni