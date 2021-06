Sailing for blue life sbarca ad Ancona:

al via la prima edizione dell’Ancona Blue life fest!

Programma AnconaBlue Fest

Il progetto di turismo ecosostenibile e citizen science Sailing for Blue Life si presenta con l’Ancona blue life fest, due giorni di attività, eventi, presentazioni e citizen science in terra e in mare in occasione della tappa dorica della crociera in barca a vela che questa estate toccherà le sponde adriatiche, ioniche e siciliane.

Cos’è Sailing for blue life?

Un laboratorio navigante a bordo di barche a vela che nel corso dell’estate 2021 percorrerà il Mediterraneo ospitando a bordo progetti di Università ed Enti di Ricerca, nazionali e transfrontalieri, alla scoperta dei Centri di Recupero Tartarughe Marine, Aree Marine Protette, Istituti di Ricerca, Parchi Naturali, con a bordo i turisti che vorranno provare un’esperienza di vacanza ecosostenibile … un esperimento di navigazione alla portata di tutti dove i partecipanti saranno parte attiva del processo di ricerca in ambito ambientale.

Dopo una settimana a Rimini e le prime due tappe di Pola e Lussino, Sailing for blue life sbarca ad Ancona il 26 e 27 giugno 2021 per presentare diversi progetti che si occupano di conservazione ambientale del nostro mare sotto molteplici punti di vista: conservazione della vita marina partendo dalla salute degli organismi microscopici, le minacce all’ambiente dovute all’intervento umano e ai cambiamenti climatici, la protezione delle specie in via di estinzione… e come possiamo essere tutti attori importanti nella salvaguardia di questo habitat prezioso!

Durante le due giornate dell’Ancona blue life fest, oltre ad assistere ad interventi scientifici nella cornice della Mole Vanvitelliana dalle 17 di domenica 27, si potrà provare l’esperienza di partecipare ad attività di citizen science per tre importanti progetti europei a bordo delle imbarcazioni del progetto Sailing for blue life, in compagnia dei ricercatori di CNR IRBIM e dell’Università Politecnica delle Marche: Horizon 2020 CIRCLES, Interreg Med MPA Engage e AFRIMED.

Infatti nella giornata del 26 giugno verso le ore 12, al termine della conferenza stampa di lancio della manifestazione che inizierà alle ore 10.30 presso la Mole Vanvitelliana, ci si imbarcherà per rilasciare una tartaruga marina curata al Centro di Recupero di Fondazione Cetacea e a seguire insieme ai ricercatori di IRBIM si procederà con la raccolta di campioni di d’acqua a diverse profondità con Niskin bottle al largo del Conero, che verranno poi analizzati dai partecipanti grandi e piccini in un laboratorio allestito all’esterno della sede di IRBIM.

Il giorno 27 giugno dalle ore 10 l’escursione sarà dedicata alla snorkeling in compagnia dei ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche, alla scoperta delle praterie sommerse al largo del Conero e al monitoraggio dei fondali con i protocolli di Reef Check.

Per partecipare alle attività in mare la prenotazione è obbligatoria: per informazioni contattare il numero 329 223 2789 oppure inviare una mail a ancona@aics.it.



L’evento è organizzato da Fondazione Cetacea Onlus, Una vela per asd e Aganoor aps con il patrocinio del Comune di Ancona, Assessorati all’Ambiente e alla Cultura, e Guardia Costiera in collaborazione con Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine di Ancona, Università Politecnica delle Marche, AICS Comitato Provinciale di Ancona, la Perla del Conero asd e Blackswancrew aps.

PROGRAMMA DELLE GIORNATE

Sabato 26 giugno 2021

CONFERENZA STAMPA dalle ore 10.30 presso la Mole Vanvitelliana

Saluti dell’amministrazione Comunale

Presentazione progetto Sailing for blue life – Fondazione Cetacea ONLUS, Aganoor APS, Una vela per ASD.

Al termine della conferenza stampa verrà rilasciata una tartaruga marina al largo a bordo dell’imbarcazione del progetto Sailing for blue life.

Dalle ore 12:00 con imbarco presso Mole Vanvitelliana

Escursione con rilascio tartaruga marina e a seguire

escursione in mare a bordo del Catamarano del progetto Sailing for blue life dedicata allo studio del microbioma marino, l’elemento chiave per la salute dei nostri mari. Progetto EU CIRCLES H2020.

Prezzo escursione 40 euro con pranzo al sacco con prenotazione obbligatoria al numero 329 223 2789 – ancona@aics.it

Escursione in mare dedicata a famiglie e ragazzi con attività di raccolta di campioni d’acqua a diverse profondità assieme ai ricercatori del CNR IRBIM.

L’attività procede dopo il rientro (verso le 16.30) presso la sede di CNR IRBIM con l’analisi microbiologiche dei campioni raccolti in mare: in porto verrà allestito un laboratorio per l’analisi dei campioni di acqua.

L’analisi verrà portata a termine con i ricercatori del CNR IRBIM e consentirà a ciascuno di isolare il microbioma marino dal campione di acqua raccolto.

Sarà possibile effettuare anche un campionamento a riva: verranno raccolti dei campioni di acqua a pochi metri dalla riva, usando appositi contenitori sterili.

Attività rivolta soprattutto a bambini e ragazzi.

Domenica 27 giugno 2021

Dalle ore 10 con imbarco presso Mole Vanvitelliana

Escursione in mare a bordo del Catamarano del progetto Sailing for blue life con attività di educazione ambientale e snorkeling con monitoraggio delle specie del Mediterraneo tramite i protocolli Reef Check di Monitoraggio dell’Ambiente Costiero e alla scoperta dei giardini sommersi della costa del Conero in compagnia dei ricercatori che si occupano del progetto AFRIMED.

Attività con i ricercatori dell’Università Politecnica delle Marche.

Portare maschera e pinne!

Prezzo escursione 40 euro pranzo al sacco incluso con prenotazione obbligatoria al numero 329 223 2789 – ancona@aics.it

Rientro verso le ore 16.

Ore 17 presso Mole Vanvitelliana:

Progetti per la conservazione della biodiversità della Riviera del Conero e del Mare Adriatico:

Il Progetto Interreg Italia Croazia SOUNDSCAPE: Paesaggi sonori nel Mare Adriatico settentrionale e loro impatto sulle risorse biologiche marine: un idrofono al largo di Sirolo. Sauro Pari, Fondazione Cetacea ONLUS – Iole Leonori CNR IRBIM.

Progetto Interreg Med MPA Engage: la citizen science nella ricerca sui cambiamenti climatici all’interno delle Aree Marine Protette. Carlo Cerrano, UNIVPM/Reef Check Mediterranean

Progetto Interreg Italia Croazia ECOMAP: strategie sostenibili e condivise per i porti turistici italiani e croati. Fabio Vallarola, Comune di Ancona.

I giardini sommersi della costa del Conero. Silvia Bianchelli, UNIVPM.

Il microbioma marino e la salute dei nostri mari – Il progetto EU CIRCLES H2020. Gian Marco Luna e Grazia Marina Quero, CNR IRBIM.

La conservazione delle Tartarughe Marine nella Regione Marche – Sauro Pari, Fondazione Cetacea – Alessandro Lucchetti, CNR IRBIM.