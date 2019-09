PRIMO PIANO FESTIVAL- CONTO ALLA ROVESCIA PER LA SECONDA EDIZIONE DELL’EVENTO DEDICATO AL QUARTIERE PIANO SAN LAZZARO

Mahmood artista di punta alla Notte bianca del Piano, il 14 settembre

Conto alla rovescia per “Primo Piano Festival 2019”, l’evento dedicato a Piano San Lazzaro, il quartiere più cosmopolita di Ancona. Da venerdì 13 a domenica 15 settembre, passando per sabato 14 – Notte Bianca del Piano – il quartiere si animerà nei suoi diversi spazi ospitando mercati, concerti di rilievo ed esibizioni musicali di vario genere, performance teatrali e artistiche, incontri, iniziative di street food ed altre occasioni di aggregazione, scambio e divertimento.

Tre gli ambienti principali del festival:

1) Corso Carlo Alberto con il mercatino organizzato dalla Blu Nautilus, che già cura altri eventi nel territorio anconetano. Si svolgerà per tutte e tre le giornate, dalle 17.00 alle 23.00 con l’esposizione e vendita di artigianato artistico ed hobbistica, prodotti ricercati e di qualità;

2) la piazzetta del Mercato dove sarà allestito un palco e dove sarà possibile degustare Gourmet Street Food: moscioli, pesce fritto, cucina anconetana e dal mondo, ascoltando musica dal vivo. L’area interna del mercato è destinata ad ospitare gli incontri: ogni pomeriggio, dalle 18.00 alle 20.00, si svolgeranno incontri-dibattiti sui principali temi dedicati alla inclusione ed alla coesione sociale, all’ambiente, alla cultura, alla filosofia, ai quali interverranno ospiti di spicco. In particolare domenica 15 alle ore 17 nella piazzetta del Mercato la conferenza di “Medici senza frontiere” con partecipazione del dott. Maurizio Ricci. Altra novità di questa edizione, un ciclo di proiezioni che si terranno a Piazzale Loreto venerdì e domenica e in via Mamiani sabato alle 19,30 e alle 21. Si segnala in particolare domenica alle 19 il film documentario “Stupor Mundi- Federico II” alla presenza del regista Gianluca Bianco;

3 ) l’ex campo di calcio di piazza d’Armi dove si terrà il concerto di MAHMOOD, sabato 14 settembre alle 13,30 e, a seguire, un dj set “Aftermahmood” Nell’area sarà attivo tutti i giorni Raval Family Village con street food e altre proposte gastronomiche, bancarelle che vendono oggettistica e articoli musicali, dj set, esibizioni musicali, hip nik Radio. A cura di Raval anche il concerto di domenica sera.

Luci e allestimenti

Per la durata del festival alcuni edifici saranno illumi-

nati con proiezione di luci artistiche.

Il quartiere sarà invaso da fioriere e composizioni

floreali, a cura di varie associazioni.

Artisti e concerti

Prevista la realizzazione di piccoli e grandi concerti

nei vari angoli del quartiere del Piano San Lazzaro. Si tratterà di musica di strada ma di qualità: jazz, blues, ma anche lirica, e concerti pop con artisti di calibro internazionale. I concerti si svolgeranno in: Corso Carlo Alberto, Piazza Ugo Bassi, Piazza D’Armi, zona dell’ex campo di calcio.

Sabato 14 settembre – in coincidenza con la Notte bianca del Piano- l’evento di punta: il concerto di Mahmood, rivelazione dell’anno e vincitore a Sanremo con il brano “Soldi” con cui si è classificato successivamente secondo al Festival Eurovision. Il 27enne milanese, cantante e autore, è stato preferito dagli anconetani nell’ambito di un sondaggio social lanciato dal sindaco.

Happy Talk – Language café

Eventi dedicati alla contaminazione fra lingue e culture diverse: aperitivo di conversazione in Inglese sotto la guida di un tutor

Extraterreste

performance con attore “extraterrestre” che girerà per il quartiere facendo una vita normale, come ogni altra persona “normale”: uscirà di casa, prenderà un caffè al bar, si siederà in una panchina a leggere un caffè, ecc. ecc..

Pop tour di narrazione a bordo di un bus d’epoca

Un evento del CDC – Collettivo Delirio Creativo. Un bus d’epoca parcheggiato in piazza Ugo Bassi, un tour virtuale – in bilico tra narrazione e performance teatrale – che ripercorre, con aneddoti e curiosità, la storica linea del bus ¼, che dal Viale della Vittoria arriva alla “destinazione perenne” del cimitero delle Tavernelle.

La Radio

le radio storiche del capoluogo, Radio Conero e Arancia network con la il canale televisivo del gruppo Orange Comunication saranno presenze fisse nel quartiere, incontreranno i personaggi, animeranno i luoghi, racconteranno gli avvenimenti, registrando e diffondendo lo spirito e le peculiarità del Festival.

I collegamenti

in occasione del concerto di Mahmood sabato 14 settembre un servizio di navetta servirà la tratta Parcheggio degli Archi -c.so Alberto e Piazza Ugo Bassi. L’orario di ingresso del parcheggio per la giornata di sabato 14 (notte bianca) è prorogato fino alle ore 01:00, e domenica 15 fino alle ore 24:00, con regolare tariffa per gli utenti.

Main sponsor di primo Piano Festival, che potrà contare su vari sostenitori e sulla collaborazione dei commercianti del quartiere, si conferma la società Prometeo Estra.

Altri sponsor e sostenitori: Mobilità & Parcheggi

In collaborazione con:

Ciavattini Garden

Osteria della Piazza

See Port Hotel

Media Partner:

Orange Comunication

Si ringraziano:

Medici Senza Frontiere

Banca Etica

In collaborazione con :

Ancona Jazz

Marche Teatro

Associazioni del Piano San Lazzaro (Piazza D’Armi e Corso Carlo Alberto)

Ial Cisl

Anolf

Coss Marche

Polo9

CDC – Collettivo Delirio Creativo

Teatro Eliot

Zona Musica

Accademia Musicale

Uisp

“Un evento corposo, questa seconda edizione del Primo Piano Festival- ha sottolineato il Sindaco Valeria Mancinelli alla presentazione della kermesse: l’intenzione della Amministrazione è di dare continuità all’iniziativa e farne un appuntamento fisso, nonché di fare leva sul festival come epicentro di interventi costanti nel quartiere durante tutto l’anno. Un esempio? Il mercatino di Corso Carlo Alberto, così come l’utilizzo dell’area ex Crass come area verde pubblica , in accordo con l’Asur.”

“Condividiamo pienamente le motivazioni sociali e culturali di questa iniziativa- ha dichiarato Moreno Clementi, presidente di Viva Servizi, intervenendo a nome di ESTRA main sponsor del festival, di cui Viva Servizi è socio. Il gruppo Estra è molto vicino al territorio e costantemente presente in manifestazioni ed eventi che contribuiscono a valorizzarlo”.

Il valore aggiunto del Festival- come propulsore di cambiamenti- è stato sottolineato da Roberta Alessandrini, curatrice della manifestazione che ha messo in evidenza la vivacità e la vitalità del quartiere, ricco di elementi e di stimoli da fare emergere e conoscere. “Se questa seconda edizione è possibile- ha detto- è grazie alla collaborazione di tutte le associazioni e delle diverse realtà che hanno messo energia, impegno e forte entusiasmo nel progetto”

Impegnativa l’ organizzazione della viabilità in occasione specialmente della Notte Bianca del 14 settembre e del concerto di Mahmood, come ha spiegato l’assessore alla Viabilità Stefano Foresi che ha annunciato come sia in programmazione un anello attorno al campo sportivo e a Piazza d’Armi in modo da garantire il passaggio dei mezzi di trasporto pubblici e di garantire anche una capienza adeguata di posti auto tra parcheggio degli Archi, Cimitero, e via Ranieri per un totale di 2500 posti.

NEI PROSSIMI GIORNI VERRA’ DIFFUSA UNA INFORMATIVA DETTAGLIATA A RIGUARDO.

All’assessore alle Politiche sociali Emma Capogrossi il compito di portare all’attenzione il torneo che fa capo al progetto EDUCALCI che si terrà a Piazzale Loreto sabato pomeriggio, come modello di buona convivenza fra ragazzi grazie alla funzione educativa svolta dall’attività sportiva. A supportare il festival ancora una volta le due associazioni dei commercianti del Piano – rappresentate da Francesco Javarone e Cristina Guardianelli che hanno ringraziato l’Amministrazione per avere realizzato un evento che non potrà che avere effetti positivi sul decoro urbano, il commercio e il turismo.

Un saluto è stato portato anche dall’imprenditore Guido Guidi, che plaude alla rinascita di Ancona e al balzo delle presenze turistiche in città, riscontrato negli ultimi mesi, dal noto chef Elis Canetti che darà un contributo importante con il suo show cooking sabato mattina, da Federico di Raval Family che ha inventato il village nello spazio di piazza d’Armi e da altri attori di Primo Piano Festival.

Tra gli elementi significativi da ricordare, nella zona del festival saranno presenti degli allestimenti in legno frutto di un laboratorio di falegnameria con materiale di riuso finanziato dal Ministero dell’Interno tramite il progetto SIPROIMI (Sistema di protezione che ospita persone rifugiate). Le persone inserite nel progetto SIPROIMI “Ancona città d’asilo” sono state coinvolte per una formazione sulla sicurezza, sulla prevenzione del rifiuto e l’utilizzo del riciclo. Reperito il materiale sarà la volta della lavorazione prima dell’avvio del primo piano festival vi sarà il montaggio e l’allestimento.

L’evento con il programma dettagliato sarà diffuso attraverso il sito del Comune e dei soggeti partner, attraverso la pagina facebook e gli altri canali social oltre che con il citato media partner Orange Comunication.



PROGRAMMA

venerdì 13 settembre 2019 11.00 Show cooking con Elis Marchetti ” Gusto e salute al profumo di mare” Mercato del Piano 11.00 La Lirica al mercato – a cura di Villa Incanto al Mercato delle Erbe di Corso Mazzini 12.00 La Lirica al mercato – a cura di Villa Incanto al Mercato del Piano 18.00 Presentazione progetto “laboratorio con legno di recupero” 19.00 “The remark you made” – tribute to Weather Report Piazza d’Armi (piazzetta mercato) 19.30 Trio jazz: Francesco Taucci, Daniele Marconi e Zeno Le Moglie Giardinetti Corso Carlo Alberto 19.30 Proiezione film Piazzale Loreto 21.00 Luna Dance Theater – Performance di teatro danza: andato in scena anche a New York, Germania, Francia ed altre città italiane. Coreografie di Simona Ficosecco in una performance “site specific” Piazzetta Mercato 21.00 Folkantina in concerto: folk-rock, irish, folk internazionale e brani autoprodotti a km zero Corso Carlo Alberto di fronte ai Salesiani 21.30 proiezione film Piazzale Loreto sabato 14 settembre 2019 NOTTE BIANCA DEL PIANO IN PRIMO PIANO FESTIVAL 11.00 Show cooking con Elis Marchetti “Gusto e salute al profumo di mare” Mercato del Piano dalle 16.00 alle 20.00 Educalci 2 – progetto di Polo9 s.c.s.i.s. – partite inaugurali del torneo di calcio a 5 per gli adolescenti dei quartieri Archi e Piano della città. Piazzale Loreto 18.00 Lizard music groups 19.00 Arianna Brilli & band 19.00 Pole Dance figure ginniche ed acrobatiche su palo -scuola Paggi Pole & aerial di Ancona 19.00 Michael Paoli from Scotland – Blues Folk e Country americana Corso Carlo Alberto difronte ai Salesiani e giardinetti dalle ore 18.30 Stand Croce Gialla dimostrazioni di “Disostruzione pediatrica” ore 22.30 Dj set musica e tribal house con Mattia Gresta, Gabri Mata, Apeless, Marinz Piazzale antistante il Corner Cafè dalle ore 18.30 ”Giochi de nà volta” a cura dell’Ancona Respect scuola di calcio maschile, mista e femminile Piazza d’Armi (Piazzetta Mercato) dalle ore 18.30 Stand Croce Rossa punto informativo ed intrattenimento con trucca bimbi e palloncini a cura dei giovani della Croce Rossa Italiana- Stand Associazione “Centro Papa Giovanni XXIII” lotteria di beneficienza Stand “Nuova Folgore” Viale Cristoforo Colombo 18.30 Growing Brother Viale Cristoforo Colombo 19,30 Proiezione film Via Mamiani Dalle ore 20.00 Dj set con Afro Buk remember Presso Sweet Cafè – piazzetta COOP 20.30 Band “Foxi Trump” – la storia del Rock dagli anni ’70 fino ad oggi passando per i pezzi più storici. Piazza d’Armi (piazzetta mercato) 20.30 “Lady Dania Group” Rock – Funky – Musica Italiana Piazzetta Antistante Flora e Fauna 21.30 Proiezione film Via Mamiani 21.30 JEEG ROBOTS cartoon cover band Gasoline Road Bar – via Lauro Rossi 22.00 Concerto DNA – Pink Floyd Tribute – le migliori canzoni tratte da The dark side of the moon, Wish you were here, The Wall, Animals, Atom heart mother ed altro Piazza d’Armi (piazzetta mercato) 22.30 “I Pronipoti: i fantastici anni ‘60” Piazzetta Antistante Flora e Fauna 23.30 CONCERTO MAHMOOD ex Campo di Calcio Piazza D’armi domenica 15 settembre 2019 9.00 Bicincittà: ” L’uguaglianza è in gioco” Partenza da Piazza Cavour verso il Piano San Lazzaro 17.00 Conferenza Medici Senza Frontiere “Il piacere della condivisione in Medici Senza Frontiere“ con la partecipazione del Dott. Maurizio Ricci Piazzetta mercato 19.00 Francesca Borsini trio – voce, piano e contrabbasso Corso Carlo Alberto di fronte ai Salesiani e giardinetti 19.00 Michael Paoli from Scotland – Blous Folk e Country americana Corso Carlo Alberto di fronte ai Salesiani e giardinetti 19.00 Pole Dance figure ginniche ed acrobatiche eseguite su palo a tempo di musica da atleti e performer della scuola Paggi Pole & aerial Corso Carlo Alberto di fronte ai Salesiani e giardinetti 19.00 Proiezione del film documentario “Stupor Mundi – Federico II” e a seguire conversazione con il Regista Gianluca Bianco : “Imbilico; L’arte del cambiamento” Mercato del Piano 19.30 Proiezione film Piazzale Loreto 21.00 “Chopas & Arerè” – featuring Luca Mattioni e Adriano Taborro Piazzetta Mercato 21.30 proiezione film Piazzale Loreto TUTTI I GIORNI dalle ore 17.00 alle 24.00 Gourmet Street food: moscioli, pesce fritto, sushi Piazza D’armi davanti al mercato Mercatino oggettistica e artigianato artistico e street food Corso Carlo Alberto Happy talk language caffee Bar del Piano Extraterrestre in giro per il piano allestimenti Fiori in giro per il piano Proiezioni di luci in giro per il piano tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito