UN VOLTO NUOVO AD UNA ZONA IMPORTANTE PER LA CITTA’

Partono concretamente i primi lavori per la riqualificazione del quartiere degli Archi. I lavori andranno avanti e a breve seguiranno la partenza delle opere di riqualificazione dei portici degli Archi e Piazza del Crocefisso.

L’intervento di riqualificazione è denominato “AUD_Archicittà”, ovvero la proposta con cui Comune di Ancona ed ERAP Marche-presidio di Ancona, avevano partecipato al Bando del Presidente del Consiglio del 2015 e che non rientra nel Bando per le periferie.

Questa riqualificazione riguarda l’area tra via Mamiani, via Fornaci Comunali e largo Borgo Pio. Un intervento da 3,2 milioni di cui due provenienti dallo Stato e gli altri dall’ Erap, grazie al finanziamento legato al progetto di riqualificazione Aree urbane degradate.

II progetto riguarda la realizzazione di un social lab, con risistemazione della struttura e dei servizi del Centro H, rifacimento della palestra, intervento di edilizia sociale e realizzazione del parco urbano nella zona della rupe di via Fornaci comunali.

GLI INTERVENTI IN DETTAGLIO

Si tratta di un sistema integrato di n. 5 interventi a carattere urbanistico–edilizio ed attivazione-implementazione di servizi, ubicati nel quartiere degli Archi di Ancona, diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione ambientale e del tessuto sociale, rispondendo ai criteri richiesti dal Bando.

Per gli interventi edilizi si perseguono principi di sostenibilità ambientale ed energetica, volti – alla ottimizzazione dell’uso dei suoli, e – alla ottimizzazione del rapporto dei manufatti con il soleggiamento e la ventilazione naturale.

intervento1: SOCIAL LAB_ArchiCittà_riqualificazione del centro servizi sociali ed educativi. (progetto: Arch. Livia Scarpellini per ERAP Marche- presidio di Ancona)

Intervento urbanistico-edilizio atto alla riqualificazione attraverso la demolizione e ricostruzione dell’edificio prefabbricato che ospita attualmente il “Centro H” per la disabilità e l’ “Associazione Archi Vivi”, del tutto insufficiente per gli spazi offerti ed inadeguato per salubrità abitativa e dell’efficienza energetica. Il nuovo organismo edilizio, occupa 2 livelli ed è pensato per ospitare il servizio chiamato “SPAZIO_ArchiCittà”, cioè un centro integrato per servizi sociali ed educativi nell’ambito del quale, in modo flessibile, saranno: re-insediate attività sociali e culturali esistenti ed ospitate nuove attività. Al piano terra saranno predisposti gli spazi per un nuovo servizio di accoglienza ed orientamento, per il re-insediamento del Centro H, nonché spazi per associazioni ed enti. Al piano primo, oltre ad ulteriori spazi per le associazioni, verranno realizzate 2 unità abitative per specifiche categorie di persone svantaggiate. Tutti gli spazi saranno organizzati in laboratori e sale polifunzionali sub-divisibili all’occorrenza.

intervento2: PALESTRA_ArchiCittà_ristrutturazione delle attrezzature sportive.

Intervento urbanistico-edilizio atto alla riqualificazione attraverso la demolizione e ricostruzione di un ex manufatto industriale esistente, attualmente adibito a spazi per attività sportive. L’edificio presenta una struttura prefabbricata in cemento armato voltata a botte e manto in eternit, mentre i servizi sono ospitati in manufatti edilizi precari. Risulta del tutto inadeguato rispetto alle attuali normative tecnico-sportive e sismiche, per dotazione di spazi e per standard di salubrità ed efficienza energetica.

Il nuovo complesso architettonico è concepito nel rispetto della normativa tecnico sportiva sismica ed energetica, potrà quindi ospitare la nuova palestra per basket e pallavolo e uno spazio attrezzato per attività sportive specifiche, in parte già esistenti, e vari tipi di ginnastica. La struttura può quindi rappresentare un luogo di aggregazione in risposta alle esigenze dei residenti e degli alunni delle scuole del quartiere, ma potrà offrire anche spazi attrezzati per l’attività fisica di categorie di persone svantaggiate, fra cui gli utenti del Social Lab.

Intervento 3: EDILIZIA SOCIALE_ERP_ArchiCittà_intervento di rigenerazione urbana.

Si tratta di un intervento urbanistico-edilizio che prevede la realizzazione di un corpo edilizio situato sopra la struttura del Social Lab, che utilizza un linguaggio contemporaneo caratterizzato dal rapporto con il contesto architettonico ed ambientale e dal ricorso a tecniche di efficienza energetica. Le unità abitative destinate ad Edilizia Residenziale Pubblica rispettano le prescrizioni normative della L.R. Marche n. 36/2005 con la riserva in favore di particolari categorie, nei confronti delle quali è possibile agire in termini di integrazione sociale coerentemente alla funzione svolta dalle attività del Social Lab.

Gli altri due interventi che restano fuori dal cantiere oggi attivato sono: Intervento 4: PARCO URBANO DELLA RUPE_riqualificazione ambientale e Intervento 5: SPAZIO_ArchiCittà_centro servizi integrato, entrambi di prossima realizzazione.