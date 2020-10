Il sindaco Valeria Mancinelli, ha emanato, come ogni anno in questo periodo, una ordinanza in materia di contenimento dell’inquinamento ambientale che indica le misure contingenti da adottare connesse alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) ed al riscaldamento degli edifici pubblici e privati,

L’ordinanza, in vigore dal 1° novembre 2020 e fino al 15 aprile 2021, è correlata alle linee guida indicate dalla Regione Marche che individua annualmente misure che i Comuni possono adottare “per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera, nel periodo autunno – inverno di ogni anno, periodo in cui, per l’aumentare delle fonti emissive quali il riscaldamento domestico e per le particolari condizioni meteo che non favoriscono la dispersione degli inquinanti emessi, è maggiore il pericolo di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti in aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso”.

Le uniche variazioni rispetto alle ordinanze degli anni precedenti riguardano:

1) articolo 7.2.2 – Qualità del pellet:

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l’accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 17225-2014 classe di qualità A1 del combustibile

2) il tavolo tecnico di gestione istituito per la questione (per l’ANCI presenti i Comuni d Ancona e Pesaro), ha stabilito di introdurre un articolo, non presente in passato, per delineare preventivamente una serie di misure nell’eventualità che le condizioni della qualità dell’aria risultino particolarmente critiche, vale a dire: il Comune potrà attuare, mediante specifiche ordinanze Sindacali o atti equipollenti, una o più delle misure individuate nell’elenco contenuto nell’art. 8

Le condizioni risultano “critiche” a seguito di 5 giorni consecutivi del superamento del valore limite della media giornaliera per le polveri sottili PM10, stabilito in 50 μg/m3 e, comunque, non oltre il superamento di tale limite per 7 giorni consecutivi.

Ad Ancona non si sono verificate queste fattispecie.

SI ALLEGA L’ORDINANZA INTEGRALE

26-10-2020 Ordinanza Sindacale PM10_2020