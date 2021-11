E’ messo in scena dalla ventennale compagnia toscana TEATRO C’ART, punto di riferimento per la ricerca artistica e pedagogica

Settimo appuntamento con la stagione teatrale 2021-2022 del “Panettone” di Ancona, articolata in 3 rassegne: Made in Marche, Il ‘900 a teatro e Tout le Cirque. Il prossimo lavoro in scena, sabato prossimo 20 novembre, nell’ambito della rassegna di Circo Teatro, è “Casa de Tabua” del Teatro C’Art Comic Education.

Un lavoro delicato e divertente, poetico, originale ed emozionante che parla un linguaggio

universale, quello della clownerie e del teatro fisico, capace di coinvolgere grandi e piccini di ogni nazione. Lo spettacolo è sapientemente costruito senza una parola, con musica dal vivo e ci fa amare e immedesimare nei due personaggi in scena, un lui e una lei.

Casa de Tabua ha viaggiato per l’Italia, la Francia, il Brasile, la Turchia e la Grecia riscuotendo molto successo.

Il Teatro C’art Comic Education ha una tradizione ventennale sul teatro fisico e la comicità non verbale. La sua concezione artistica e pedagogica ha consentito in questi anni la nascita e lo sviluppo di percorsi di ricerca e formazione artistica radicate nella de-costruzione della gestualità ordinaria e prevedibile e nella affermazione di un’identità gestuale lontana dalla rappresentazione.

La sede della compagnia è il Centro Internazionale Teatro C’art, un centro culturale con biblioteca/ideoteca e sala teatrale; una vera “Fabbrica d’Arte”, si trova a Castelfiorentino in provincia di Firenze. In questi ultimi anni è diventato un punto di riferimento per la ricerca pedagogica ed artistica in Italia. L’equipe di attori del C’art hanno prodotto spettacoli di grande risonanza nazionale ed internazionale. Le produzioni sono state replicate in festival e teatri d’Italia e all’estero in Svizzera, Germania, Francia, Portogallo, Palestina, Israele, Turchia, Etiopia, Capo Verde e Brasile.

Gli interpreti: Andrè Casaca è nato in Brasile e radicato in Italia dal 1995, attore, regista, clown e ricercatore teatrale. In Brasile ha fatto ricerca sulla preparazione fisica dell’attore dal 1991 al 1994 nel dipartimento di ricerca dell’università di Campinas – Sao Paulo, LUME Nucleo Interdisciplinar de pesquisas teatrais. In Italia è stato allievo nel Centro internazionale di formazione, ricerca e creazione teatrale L’ALBERO di Yves Lebreton di cui è stato anche assistente. Casaca é uno dei maggiori professionisti del teatro corporeo e clown sul territorio italiano. Si dedica al teatro da più di 20 anni, il suo lavoro è riconosciuto in Italia e all’estero, nel campo della formazione teatrale e universitaria. E’ Direttore Artistico e Pedagogico del Centro Culturale Teatro C’art e collabora con le maggiori Scuole di Teatro professionali nazionali.

Irene Michailidis è attrice e musicista italiana d’origine greca. Diplomata in chitarra classica, studia composizione sperimentale al Conservatorio di Parma. Parallelamente segue diverse formazioni teatrali in Italia, in Polonia e in Francia. Fa i suoi primi passi in scena da piccola con una compagnia di artisti itineranti che la aprono al mondo del circo, del teatro d’oggetto, poetico e popolare. Nel 2009 si trasferisce in Francia, dove elabora durante tre anni nuovi progetti di ricerca che uniscono l’espressione musicale e il linguaggio teatrale, nell’ambito di una specializzazione al Conservatorio di Strasburgo. Da allora si avvicina sempre più ad un teatro gestuale e sonoro attraverso diverse produzioni in Italia ed in Francia. Nel 2015 comincia la collaborazione con il Teatro C’art ritrovando nel clown il linguaggio comune al suo percorso.

Casa de Tabua è di e con André Casaca e Irene Michailidis

sguardo esterno Teresa Bruno

scenografie Rossella Geraldi

Oggetti di scena Marie Eve De Paoli

Macchine di scena Silvano Costagli

Tecnica audio e luce Manuela Beloni

Costumista Federica Novelli

