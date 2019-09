NOTTE BIANCA 2019 -sabato 7 settembre

L’evento assume una dimensione più ampia grazie all’incrocio con il Festival La mia generazione coinvolgendo alcune delle mete più belle di Ancona: la Mole, il Porto Antico, il Teatro delle Muse, i Musei Civici, Piazza del Plebiscito e animando l’area commerciale di Corso Garibaldi e delle Piazze circostanti.

Il settembre di grande musica e spettacolo di Ancona si apre con uno degli eventi più significativi della città, la Notte Bianca di Ancona che, come lo scorso anno, ospita la serata clou del Festival La mia Generazione.

La Notte Bianca si svolge sabato 7 settembre e interessa il centro cittadino, coinvolgendo alcune delle mete più belle di Ancona: la Mole, il Porto Antico, il Teatro delle Muse, i Musei Civici, Piazza del Plebiscito, e animando l’area commerciale di Corso Garibaldi e delle Piazze circostanti.

Il Comune di Ancona si occuperà di organizzare e coordinare alcuni degli eventi principali, lasciando poi ai singoli esercenti e alle attività la possibilità di organizzare ulteriori attività.

La Notte Bianca 2019 assume proporzioni regionali e nazionali, grazie all’incrocio con il Festival La mia generazione.

Il Festival, infatti, sarà presente nel centro di Ancona con due grandi eventi: il concerto dei Subsonica al Porto Antico (inizio alle 21 e 30) e, a seguire, dalle 00:30 circa, il djset di Roy Paci e Alioscia Bisceglia dei Casinò Royale in piazza del Plebiscito.

Il concerto dei Subsonica chiude il loro tour, ed è un concerto unico, dedicato al loro disco più famoso, Microchip Emozionale. Ambientato al Porto Antico, che inaugura così la sua vocazione di sede di grandi concerti, grazie alla co-organizzazione del Comune di Ancona ha un prezzo estremamente contenuto (15 euro).

L’organizzazione ha coinvolto numerosi enti pubblici e soggetti privati, tra cui la Fondazione Cariverona e la Banca di Credito Cooperativo, finanziatori, Amat, Marche Teatro, Arci, Micamole, e altri ancora. “Il Porto antico – sottolinea al riguardo l’assessore alla Cultura Paolo Marasca- è una delle più belle arene d’Italia. L’obiettivo è lanciarla sul panorama nazionale affinché ospiti eventi musicali di grande livello, capaci di portare in città migliaia di persone. Il concerto dei Subsonica è spettacolare e roboante, ed è un unico, non è uguale a nessun altro loro live. ”

Al concerto al porto antico segue il djset di Roy Paci e Alioscia Bisceglia in piazza del Plebiscito: “il festival- conferma l’assessore- vuole essere sempre più presente in città. Parte dalla Mole, ma in due anni avrà una crescita che impegnerà tutta Ancona. Iniziamo da piazza del Papa, puntiamo al centro città per il 2020”.

Accanto ai due grandi eventi del festival diretto da Mauro Ermanno Giovanardi, la Notte bianca propone un calendario ricco che ruota attorno alle piazze principali: piazza Roma, con il concerto di Officina Ancona musica preceduto dalla presentazione della squadra dell’Ancona; piazza della Repubblica con la sfilata di Miss Conero; piazza Pertini con un cartellone dalle 19 di danza e musica cura degli operatori della piazza. Nel mezzo, gli eventi curati dai singoli esercenti. Durante la Notte bianca, i musei civici saranno aperti fino alle 23.

“La notte bianca- interviene ancora l’assessore alla Cultura e al Turismo- sostiene la crescita della città nel Commercio e nell’offerta di intrattenimento. È un grande momento collettivo, che diventa ogni anno più potente e all’insegna della musica. “Invitiamo ad Ancona tutta la regione per una grande festa di musica e spettacolo”

Questo il programma nei dettagli:

PORTO ANTICO

H. 21:30

La mia Generazione Festival presenta:

SUBSONICA IN CONCERTO

biglietto: 15 euro

biglietto in abbonamento con il concerto dei dEUS del 6 settembre alla Mole: 25 euro

prevendite online: vivaticket e ticketonline

prevendite: biglietterie del circuito Amat (ad Ancona Bucchi)

in collaborazione con: Autorità di Sistema Portuale, Fondazione Cariverona, Banca di Credito Cooperativo, Arci, Amat, Raval Family

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

h. 21:00

Finalissima Miss Conero Fashion

PIAZZA DEL PLEBISCITO

La mia Generazione Festival presenta:

ROY PACI E ALIOSCIA BISCEGLIE IN CONCERTO

in collaborazione con:

Fondazione Cariverona, Banca di Credito Cooperativo, Arci, Amat, Confartigianato e i locali della piazza

PIAZZA ROMA

H. 23:00

Concerto dei giovani di Officina Ancona Musica

PIAZZA PERTINI

Concerto di musica leggera

a cura di: Confartigianato Ancona (organizzatore, il contatto è Luca Casagrande)

Tutti i parcheggi cittadini

ARCHI

UMBERTO I

TRAIANO

CIALDINI

saranno aperti per l ’ingresso fino all’una di notte

Si sottolinea che si può ritirare l’auto 24h