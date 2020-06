Apriranno lunedì prossimo 22 giugno altri centri estivi che si vanno ad aggiungere ai nove già attivi da lunedì scorso. Si tratta delle scuole:

Infanzia Fantasia (dai 3 ai 5 anni), via Fermo

Infanzia Ginestra (dai 3 ai 5 anni) via Flavia 2

Infanzia Gramsci (da 3 a 5 anni) via Brodolini

Infanzia Pinocchio (3-5 anni) via della Montagnola 105

Primaria Frank (dai 6 ai 13 anni) via Brodolini 21.

Primaria Marinelli (6-13 annii) via Cupa di Posatora

I centri estivi in questione saranno gestiti dalla cooperativa Ludus.

Mentre martedì 23 giugno partiranno i centri estivi:

Primaria Antognini (dai 6 ai 13 anni) via Vittorio Veneto 9.

Primaria Faiani (dai 6 ai 13 anni) in via Oberdan

Infanzia XXV aprile (3-5 anni) in via XXV Aprile

e saranno gestitI dalla cooperativa Polo 9.

Le nove scuole che accoglieranno bambini e ragazzi dalla prossima settimana si vanno ad aggiungere alle nove già operative (Infanzia Alba Serena a Torrette, Primaria De Amicis, in corso Amendola, Primaria Falcone in piazza Salvo D’Acquisto, Infanzia Gabbianella, via Togliatti, Primaria Maggini, via Benedetto Croce, Infanzia Piaget, via Montegrappa, Primaria Socciarelli via Pinocchio, Primaria Rodari, via Brecce Bianche, Infanzia Verne, via Tiziano, gestite dalle cooperative Polo 9 e Ludus) portando così a 18 le scuole utilizzate dall’Amministrazione comunale per i centri estivi 2020.

Ogni genitore che accompagna al centro estivo il proprio figlio deve consegnare quotidianamente una autocertificazione attestante le buone condizioni di salute del proprio bambino. All’ingresso gli educatori misurano a ciascuno la temperatura e provvedono alla disinfezione delle mani, secondo i protocolli predisposti dalle autorità regionale e nazionale contro la diffusione del contagio da Covid 19.

“Nonostante le difficoltà dovute all’urgenza e all’organizzazione, – afferma l’assessore alle Politiche Educative, Tiziana Borini –- riusciamo a offrire anche quest’anno un servizio di qualità ai bambini e alle famiglie. Già la prima settimana ha confermato quanto i

bambini abbiano reagito positivamente e con gioia ed emozione al ritrovarsi finalmente insieme, seppure con tutte le cautele del caso”.