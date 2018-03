Invito 29 marzo 2019 alle Associazioni degli Immigrati per la nomina del comitato elettorale per le elezioni dei consiglieri stranieri aggiunti

Nell’ambito del Progetto PRIMM Azione 2 (Piano Regionale Integrazione Migranti Marche) di cui il Comune di Ancona è partner e in ottemperanza al Regolamento Comunale per l’elezione dei Consiglieri Stranieri aggiunti all’interno del consiglio Comunale, in particolare all’art. 2 del suddetto regolamento che prevede l’istituzione di un Comitato Elettorale costituito da 7 rappresentanti delle Associazioni degli Immigrati,

SI INVITANO

i rappresentanti delle Associazioni degli Immigrati regolarmente costituite (con Statuto registrato tramite atto notarile o presso le agenzie delle entrate) le cui azioni statutarie sono attuate nel Comune di Ancona, alla riunione che si terrà il giorno

giovedì 29 alle ore 17:00

presso

la sala ex consiglio del Comune di Ancona, L.go XXIV .

Data l’importanza che riveste l’incontro, si raccomanda la presenza dei rappresentanti legali delle Associazioni ovvero di un loro delegato nominato tramite apposito atto in forma scritta.

Per contatti e info:

Ufficio Accoglienza e Immigrazione: 071 222-6109, 6116, 6119,

Ufficio Elettorale 071222-2246

ALLEGATI

delega

Regolamento