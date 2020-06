E’ possibile presentare domanda dal 05/06/2020 al 06/07/2020 per accedere ai contributi a sostenere Interventi a favore della famiglia per il superamento di disagio sociale ed economico individuati dalla Regione Marche con DGR n.586/2019

Possono presentare istanza i residenti nel Comune di Ancona da almeno 6 mesi al momento della presentazione della domanda per soltanto una delle seguenti azioni:

A) Madri in condizione di monogenitorialità in stato di gravidanza dal quarto mese e fino al compimento dell’anno di vita del bambino; padri in condizione di monogenitorialità fino al compimento dell’anno di vita del bambino con un valore ISEE pari o inferiore ad euro 10.000,00;

B) Famiglie con un numero di figli pari o superiore a 3, dei quali almeno uno frequenti le scuole secondarie e raggiunga gli Istituti scolastici con l’utilizzo dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano.È richiesto un requisito reddituale costituito da un valore ISEE non superiore ad € 15.000,00.

C) Madri e/o Padri, in condizione di monogenitorialità, con figli minori, oltre l’anno di vita, in stato di bisogno; Madri, non in condizione di monogenitorialità, con uno o più figli in età compresa tra 0 e 4 anni, in stato di bisogno

Lo stato di bisogno è determinato dal possesso di un valore ISEE non superiore ad € 10.000,00.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1- via PEC comune.ancona@emarche.it inserendo nell’oggetto la dicitura “Contributi a favore della famiglia L.R.30/98”

2- via email info@comune.ancona.it inserendo nell’oggetto la dicitura “Contributi a favore della famiglia L.R.30/98”

3- con raccomandata all’indirizzo Comune di Ancona, piazza XXIV Maggio 1, 60121 Ancona nella busta è necessario inserire la dicitura “Contributi a favore della famiglia L.R.30/98”

Sempre a pena esclusione le domande dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 06/07/2020

SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE PER LE QUALI NON RISULTA PRESENTE IN BANCA DATI INPS UNA DSU VALIDA, ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DELL’AVVISO PUBBLICO.

ALLEGATI 1) avviso

2) mod.domanda

3) privacy