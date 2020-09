A nome di tutte le e Marche offrirà l’olio per la lampada votiva a San Francesco, domenica prossima 4 ottobre. San Francesco transitò all’incirca ottocento anni fa per il porto dorico alla volta dell’Oriente. Un riconoscimento importante per Ancona

Come già reso noto nei giorni scorsi sarà Valeria Mancinelli, sindaco di Ancona, a nome dei Sindaci delle Marche, Regione Marche e Diocesi marchigiane, ad offrire l’olio per la lampada di San Francesco in occasione della Celebrazione Nazionale di San Francesco Patrono d’Italia fissata per domenica prossima 4 Ottobre 2020.

In questa data, dedicata al Santo patrono d’Italia, la Basilica di San Francesco in Assisi sarà il riferimento spirituale di tutto in Paese. Il Sindaco di Ancona, capoluogo della regione, durante la solenne celebrazione dell’Eucaristia, accenderà la lampada votiva dei comuni d’Italia che rischiara la cripta dove riposano le spoglie mortali di San Francesco d’Assisi. Per un intero anno questa lampada sarà alimentata dall’olio offerto, a nome di tutti gli italiani, dai marchigiani.

“Vivo come un grande onore e con grande emozione e senso di responsabilità – ha detto il Sindaco Valeria Mancinelli- la possibilità che mi viene data a nome di tutti i Sindaci di procedere a questo gesto simbolico potentissimo. San Francesco è fonte propulsiva di energia perché la sua vita è stata caratterizzata dall’aver praticato il Vangelo e non solo di averlo predicato. I migliori valori si trasmettono quando sono praticati”.

Ad accogliere la sindaca di Ancona e gli altri colleghi marchigiani ci sarà Stefania Proietti, Sindaco di Assisi. L’iniziativa si lega specificamente ad Ancona e alle Marche per una ragione particolare: San Francesco transitò all’incirca ottocento anni fa per il porto dorico alla volta dell’Oriente, un lungo viaggio che segnò la sua esistenza.

Come ha ricordato l’Arcivescovo di Ancona e Osimo, Mons. Angelo Spina – “Le Marche sono una regione fortemente francescana nella quale Francesco nel 1208 è venuto ad annunciare il Vangelo ed è partito da Ancona nel 1219 per incontrare il Sultano portando un messaggio di pace e di apertura. Nel 1220 è rientrato e, passando per Osimo, è tornato ad Assisi. Andare ad Assisi significa andare da colui che ha vissuto il Vangelo e che è stato un pacificatore non solo un pacifico e, come si dice spesso, anche un rivoluzionario».

L’iniziativa che ogni anno richiama migliaia di pellegrini, quest’anno per le norme anticontagio sarà circoscritta a 1700 pellegrini delle diocesi marchigiani e circa 80 sindaci delle Marche.

Nel corso della presentazione è stato confermato che sabato 3 ottobre Papa Francesco effettuerà una visita privata alla Tomba del Santo .

Domenica alle 12 avverrà l’accensione della lampada: saranno presenti alle celebrazioni anche il premier Conte e alcuni Ministri nonché il nuovo presidente della giunta regionale Francesco Acquaroli che effettuerà la prima uscita ufficiale in quella occasione.

A permettere la realizzazione dell’evento ha collaborato il comitato costituito tra Regione Marche, Anci Marche e Conferenza Episcopale Italiana .

