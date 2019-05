GLI STUDENTI A LEZIONE DI EUROPA- NOVANTA RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI OGGI IN COMUNE PER UN INCONTRO SULLE ISTITUZIONI UE E LA PARTECIPAZIONE AL VOTO IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Circa 90 studenti degli istituti scolastici di istruzione superiore di Ancona (classi quarte e quinte degli istituti Vanvitelli Stracca Angelini e Itis) hanno partecipato questa mattina in Comune all’incontro “EE 2019: il mio voto conta!” organizzato dall’Amministrazione con AICCRE Marche – Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa e CCRE CEMR L’Europa locale e regionale, in vista delle imminenti elezioni del Parlamento europeo.

Come ribadito dall’assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini, che ha aperto l’incontro, e dal relatore prof. Marcello Pierini, direttore del Centro Europe Direct Marche, Università Carlo Bo, che ha illustrato agli studenti lo schema elettorale e le funzioni del Parlamento europeo tra criticità e nuovi scenari, la partecipazione e il voto consapevole sono fondamentali per promuovere la costruzione di una Europa unita, pacifica e democratica. Per una Unione Europea più forte -è stato detto – serve un maggiore coinvolgimento dei governi locali e regionali: il futuro dell’Europa riguarda tutti i cittadini a partire dalle giovani generazioni e le elezioni europee si svolgono in un momento cruciale in cui l’UE deve affrontare molte sfide. Tra i tanti obiettivi ricordati dai rappresentanti AICCRE- Cristina Gorajski Visconti e Maria Antonia Sciarrillo – la promozione della Carta Europea dei diritti fondamentali e la Storia dell’Unione Europea nella scuola di tutti i Paesi UE per facilitare la migliore conoscenza delle istituzioni e per promuovere visite alle stesse almeno una volta durante il ciclo scolastico. Alcune scuole hanno prodotto un video sulla materia che è stato proiettato durante l’incontro. Forte l’interesse e il coinvolgimento manifestati dai ragazzi, accompagnati nell’ex sala consiliare dai loro docenti.