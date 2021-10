Nel prossimo weekend e per il ponte di Tutti i Santi sono previsti diversi appuntamenti in città, oltre ai momenti commemorativi dei defunti

Domenica 31 – Lunedì 1 ore 10:15 – 11:30 – 16:15 – 17:30

Nessun Dorma, attività per famiglie dedicata a Franco Corelli al Museo Omero.

“Franco Corelli. La voce, l’artista, il mito”, facendo conoscere loro la strepitosa carriera del tenore anconetano a cento anni dalla sua nascita.

Con l’attività “Nessun dorma” viaggeremo per il mondo insieme ad un compagno straordinario: con l’aiuto di una valigia colma di oggetti, note e musica, ripercorreremo la vita di Franco Corelli. [Attività su prenotazione entro il 29 ottobre: 335 5696985]

Domenica 31 ottobre “In viaggio con Dante-vosota guidata animata dantesca” presso la Pinacoteca Civica – Partenze ore: 16:00 – 18:00 – 21:00 per conoscere i personaggi marchigiani che il sommo poeta incontra nella sua Commedia. [Evento su prenotazione: 0712225047 museicivici.ancona@gmail.com]

Lunedì 1 novembre ore 17:00visita guidata Santi e Beati nel Paradiso di Dante, presso la Pinacoteca Civica. In occasione della mostra “Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante”. Nella visita saranno esaminate le figure di santi legati a vario titolo alla Divina Commedia. L’esposizione comprende dipinti provenienti dai depositi della Pinacoteca Civica, un’opera contemporanea di Patrizia Comand, edizioni della Divina Commedia dalla Biblioteca Benincasa e una nuova scoperta che riguarda l’artista anconetano Francesco Podesti. [Prenotazione obbligatoria: 071 2225047 o museicivici.ancona@gmail.com]

Il concerto fuori abbonamento con Martha Argerich, previsto per il 1° novembre 2021 al Teatro delle Muse di Ancona, è annullato. Per info https://www.amicimusica.an.it/

Lunedì 1° novembre ore 11:00 – 16:00 – 17:00 Storie di Santi presso il Museo Diocesano. Affascinante viaggio nel tempo dedicato alle vite dei Santi, ripercorrendo le loro vite, sospese tra storia e leggenda, e scoprendone i simboli e gli attributi più consueti nelle rappresentazioni. [Prenotazione obbligatoria: 320 8773610]

Lunedì 1, martedì 2 e giovedì 4 novembre Cerimonie di commemorazione in vari punti della città. Giorni e orari delle cerimonie:

Lunedì 1° novembre

ore 10:30 Celebrazione in piazza Ugo Bassi

ore 11:15 Cerimonia in via Birarelli presso l’ex rifugio delle carceri di Santa Palazia

ore 15:00 Frazione Poggio

Martedì 2 novembre

ore 9:30-ore 11.00 Cimitero Tavernelle (raduno all’ingresso principale)

ore 12:00 Cerimonia al Cimitero di Guerra degli Alleati (Passo Varano)

Giovedì 4 novembre

ore 11:00 Monumento ai Caduti – p.zza IV Novembre

ore 16:30 Frazione Candia

Quest’anno sono previste aperture straordinarie del Rifugio dell’ex carcere di Santa Palazia con visite guidate per la cittadinanza il 1° e 7 novembre. Il 1°novembre dalle ore 9.00 alle ore 10:30 e il 7 novembre dalle ore 9.00 alle ore 17.00; le visite guidate sono gratuite con greenpass a cura degli storici Attilio Bevilacqua, Claudio Bruschi, Sergio Sparapani. Informazioni e prenotazione obbligatoria a

sr-mar.comunicazione@beniculturali.it o al numero telefonico 339 4009798 nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00; altre informazioni su www.marche.beniculturali.it