Iniziative con scuole e cittadini in Piazza del Papa. Tavola Rotonda con esperti, tra i quali i prof. TAVIO, GIACOMETTI e BUTINI e firma della DICHIARAZIONE DI PARIGI

In occasione della celebrazione della WORLD AIDS DAY, che cade domani 1° dicembre, è prevista la realizzazione di un programma di attività di sensibilizzazione rivolte ai giovani e alla cittadinanza. Tre giorni di iniziative svolte in collaborazione con Enti e Associazioni del Territorio (Consultorio di Ancona, Unità di strada filo di Arianna dell’Asur Marche, Anlaids, Arcigay Comunitas Ancona, Avis, Caritas, Croce Rossa Italiana, Freewoman, Opere Caritative Francescane), durante i quali il Teatro delle Muse e la ruota panoramica di Piazza Cavour saranno illuminate di colore rosso.

“La lotta globale all’HIV – sottolinea Emma Capogrossi Assessore alle Politiche Sociali e Sanità Comune di Ancona – Presidente Rete Italiana Città Sane OMS- sta dando importanti risultati, ma non possiamo abbassare la guardia e nella Giornata Mondiale di lotta all’AIDS, che si celebra ogni anno il 1 dicembre, tiriamo le somme su quanto è stato fatto e su ciò che ancora resta da fare soprattutto nell’ambito della prevenzione e dell’assistenza alle persone con HIV. Anche se oggi l’attenzione è rivolta prioritariamente alla pandemia da COVID 19, la diffusione del virus dell’HIV è ancora preoccupante e a quarant’anni di distanza dalla comparsa dell’AIDS continua a rappresentare un problema prioritario di sanità pubblica da affrontare con il massimo impegno.

Di seguito il programma delle attività:

Domani, 1° dicembre 2021

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00

Diretta on line dall’ Informagiovani in collegamento con le scuole di Ancona a cura del gruppo teenformo.it. Interventi di esperti e delle scuole.

(Presentano Paolo Petrucci e Maurizio Socci)

Dalle ore 15:00 alle 19:00 tutti in piazza del Papa

Info point e Check point (Saranno fornite info sul virus HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili e su come prevenire la loro diffusione e sarà data la possibilità di effettuare gratuitamente il test rapido HIV e HCV)

Ore 17:00

Flash mob a cura delle scuole di danza Studio Danza e AreAxé di Ancona

2 dicembre 2021

Dalle ore 15:00 alle 19:00 ancora tutti in piazza del Papa

Info point e Check point (Saranno fornite info sul virus HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili e su come prevenire la loro diffusione e sarà data la possibilità di effettuare gratuitamente il test rapido HIV e HCV)

3 dicembre 2021

Tavola Rotonda A ncona aderisce alla Fast Track City =

In presenza ad accesso programmato e riservato ai pre-iscritti presso la Sala del Consiglio Comunale del Comune di Ancona – L.go XXIV Maggio 1 e on line in diretta nei canali Facebook e Youtube del Comune di Ancona

Programma:

Dalle ore 11.00 alle ore 11:30

Controlli greenpass e registrazioni dei partecipanti (iscritti e stampa)

Ore 11:30

Modera Maria Rita Venturini – Ufficio Promozione della Salute – Città Sane Comune di Ancona

Saluti Istituzionali

Emma Capogrossi Assessore alle Politiche Sociali e Sanità Comune di Ancona – Presidente Rete Italiana Città Sane OMS

Monsignor Angelo Spina Arcivescovo Diocesi Ancona Osimo

Interventi:

PrEP: prevenzione di HIV e delle altre MST

Prof. Luca Butini, Immunologia Clinica, Ospedali Riuniti di Ancona, ANLAIDS Marche

TEST: come aumentarne la diffusione?

Prof. Andrea Giacometti, Clinica Malattie Infettive tropicali, parassitologia, epatiti croniche, Ospedali Riuniti di Ancona

U=U: vita di coppia “normale”?

Prof. Marcello Tavio, Malattie Infettive emergenti e degli immunodepressi, Ospedali Riuniti di Ancona

Lotta all’AIDS…insieme si può!: Un esempio di integrazione socio sanitaria

Alessandra Baldini UO Innovazione sociale Comune di Ancona

dott. Valeria Bezzeccheri Consultorio ASUR-Area Vasta 2 Ancona



Check point Ancona “Time to check”

Luca Saracini Direttore Opere Caritative Francescane ODV

Fast – Track Cities oggi in Italia nel Mondo, gli obiettivi e perché?

Bertand Audoin vice presidente IAPAC

Conclusioni

Sindaco Valeria Mancinelli

13:30 Firma dichiarazione di Parigi da parte del Sindaco del Comune di Ancona e adesione della città alla Fast Track city. Verrà firmato un verbale di adesione da parte delle associazioni che hanno aderito al progetto Time to Check.