(Biblioteca della Legalità) con gli istituti superiori di Ancona che dialogano con i curatori del volume dell’associazione Cosa Vostra.

L’iniziativa è della Biblioteca comunale “Benincasa” e della Biblioteca ragazzi

All’indomani delle celebrazioni a Palermo del XXIX anniversario della strage di Capaci, alla presenza del capo dello Stato (che senza mezzi termini ha dichiarato“ O si è contro la mafia oppure si è complici”), Ancona si appresta a dare vita ad una iniziativa su mafia, legalità e memoria che vede coinvolti gli istituti scolastici del territorio in diretta con autori e conoscitori della realtà della mafia, a cura della Biblioteca comunale e della Biblioteca Ragazzi (“Il Maggio dei libri nel mese della legalità”).

La “Giornata Bill Ancona* (Biblioteca della Legalità)- Morire di Mafia, la memoria non si cancella” si terrà giovedì 27 maggio dalle ore 10,00 alle ore 12,00: l’evento online è organzzato in collegamento con gli istituti scolastici di secondo grado di Ancona e della provincia e prende spunto dalla pubblicazione “Morire di Mafia”, il primo volume di un progetto complessivo a cura dell’associazione “Cosa Vostra” cui collaborano studenti e laureati di tutta Italia, che vuole unire più generazioni e dare voce alle vittime delle mafie (oltre 200 nel libro), anche quelle sconosciute e dimenticate e ai loro familiari.

La prima parte della mattinata sarà dedicata alla presentazione dei curatori Francesco Trotta e Alessia Pacini; la seconda (dalle ore 11,00) al dibattito con gli studenti.

Introduce Chiara Pinton, segretaria nazionale BILL; modera la giornalista dell’Ufficio Stampa del Comune di Ancona, Federica Zandri)

La Giornata della Biblioteca della Legalità si inserisce nella undicesima edizione di “Il Maggio dei Libri”, la campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero per i Beni Culturali, che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, organizzando iniziative che coinvolgono enti locali, scuole, biblioteche, librerie,festival, editori, associazioni culturali.

* La BILL – Biblioteca della legalità – nasce dalla convinzione che un paese composto da persone che leggono sia un paese capace di crescere armoniosamente ispirandosi ai solidi principi della nostra Costituzione. BILL è alimentata dal lavoro di una rete di associazioni e di persone, accomunate dalla passione per la promozione della lettura tra le giovani generazioni e l’impegno per la trasmissione di valori di giustizia, lealtà, tolleranza, coraggio e senso civico.

Il primo nucleo della BILL è nato nel 2011 a Isola del Piano, un piccolo Comune della provincia di Pesaro-Urbino, trovando la sua sede presso una p roprietà sequestrata alla criminalità organizzata ; ha preso vita grazie a una rete formata da: il Comune di Isola del Piano, la Fattoria della Legalità che ha sede in quel territorio, Libera sezione di Pesaro e Urbino, l’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Pesaro, l’AIB Marche, l’ISIA di Urbino, il Forum del libro e Ibby Italia che oggi è capofila del progetto

** MORIRE DI MAFIA

LA MEMORIA NON SI CANCELLA

24-05-2021 Locandina 2 GIORNATA BILL aggiornata