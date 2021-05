La Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio delle Marche, in collaborazione con il Comune di Ancona, in occasione della Giornata del paesaggio 2021, organizza il convegno “Paesaggio e architetture rurali nelle Marche”, con il coordinamento scientifico delle architette Deborah Licastro e Alessandara Pacheco, SABAP Marche, e con il coordinamento tecnico organizzativo degli Ordini degli architetti delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro Urbino. Il convegno si svolgerà su piattaforma GoToWebinar il giorno 21 maggio 2021 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Il programma affronterà il tema sotto diversi punti di vista: aspetti giurisprudenziali e di disciplina, analisi dei fattori di rischio, aspetti particolari della regione, come il caso di Urbs Salvia (paesaggio archeologico tra tutela, ricerca scientifica e tecnologia), il quartiere di “Villa Ficana” a Macerata come testimonianza della tradizione del costruire in terra cruda, il restauro e la rifunzionalizzazione del “Tappatino”, seguito dalla Soprintendenza nel Parco archeologico della città romana di Suasa, le permanenze del patrimonio di archeologia industriale e le caratteristiche tipologiche e costruttive dei manufatti rurali marchigiani. Il webinar si concluderà con l’intervento del prof. Walter Angelici dell’Accademia di Belle arti di Carrara su “La poesia invisibile: fotografia, letteratura, pittura del paesaggio rurale delle Marche”.

All’indirizzo https://www.architettiancona.org/formazione-corsi/mostre-ed-eventi/convegni-e-workshop/1032-n-8-cfp-giornata-nazionale-paesaggio-2021?date=2021-05-21-09-01 è disponibile il programma completo, insieme con il link per partecipare all’evento, alla cui organizzazione hanno collaborato anche il Ministero della Cultura, l’Università Politecnica delle Marche, l’Avvocatura di Stato e la Regione Marche.