AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA SULLA CONDIZIONE DELLA DONNA.

Il 25 novembre ricorre la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una data importante in cui in tutto il mondo si compiono azioni di sensibilizzazione sul fenomeno della violenza contro le donne.

Ancor più quest’anno si sente l’urgenza di stimolare l’attenzione della pubblica opinione quando, all’indomani dei nuovi dati Eures sui femminicidi si stima per il 2018 uno 0,7% in più di vittime rispetto al 2017. Sono in totale 142 le vittime di femminicidio nel 2018, un assassinio ogni tre giorni, numeri che fanno male, numeri che spingono con determinazione sempre maggiore a sensibilizzare la cittadinanza su questa grave realtà. Per questo l‘ Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di Ancona quest’anno propone l’iniziativa “Donna= sostantivo femminile plurale, quando le politiche e le azioni di contrasto alla violenza di genere fanno rete”, una tavola rotonda rivolta alla cittadinanza, di informazione e formazione sulle politiche, e interventi concreti messi in campo dall’amministrazione comunale, dalla Regione Marche e dalle associazioni che lavorano in prima linea per contrastare il fenomeno e per supportare le donne vittime di violenza. Al termine del momento di confronto sul lavoro di rete, verrà proiettato il film “Ti do i miei occhi”, uno dei racconti cinematografici più efficaci nel rappresentare la condizione delle donne che subiscono violenza.

La giornata del 25 sarà inoltre occasione per il lancio della seconda edizione della rassegna cinematografica sulla condizione della donna: “Donna= sostantivo femminile plurale”, che quest’anno verrà proposta presso il Cinema Azzurro con 5 appuntamenti mensili, gratuiti, e per i quali verrà proposta la formula del dibattito conclusivo. I titoli scelti propongono un percorso tematico che in qualche modo celebra la vittoria di donne che ce l’hanno fatta’, i titoli: lunedì 16 dicembre – “Sulle sue spalle”– (USA 2018) di A. Bombach; lunedì 20 gennaio – “La vita invisibile di Euridice Gusmao”– (Brasile 2019) di K. Ainouz, lunedì 24 febbraio – “Io danzerò” (Francia 2017) di S. di Giusto, lunedì 9 marzo – “Lou Von Salomè” (Germania 2019) di C.Kablitz-Post, lunedì 20 aprile – “La scomparsa di mia madre” (Italia 2019) di B.Barrese.

Sempre accogliendo l’invito delle Nazioni Unite, il Comune di Ancona partecipa anche quest’anno all’Orange the world” illuminando la facciata del teatro delle Muse di arancione, colore utilizzato per rappresentare un futuro più luminoso, libero dalla violenza.

Programma della giornata di lunedì 25 novembre:



ore 16.30, INIZIO LAVORI



Politiche e buone prassi antiviolenza per la città di Ancona

Emma Capogrossi – Assessora Politiche sociali, Pari Opportunità, Comune di Ancona,



Contrastare la violenza sulle donne: le politiche e la rete della Regione Marche Manuela Bora- Assessora alle Pari Opportunità, Regione Marche

Il lavoro di rete nel contrasto alla violenza di genere: potenzialità criticità e obiettivi M.Rita Venturini – Comune di Ancona



Cav, Centro antiviolenza Ancona –

Myriam Fugaro – Donne e Giustizia



Casa rifugio Zefiro e Casa Demetra

Simona Cardinaletti e samanta Rossini – Polo 9



ore 18.30

Proiezione del film ‘TI DO I MIEI OCCHI’ , regia di Iciar Bollain, 2003.

Per la GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE si segnalano inoltre i seguenti eventi

15 NOVEMBRE (già svolto)

CONVEGNO: UN SALTO NEL MONDO DELLE STREGHE

21 NOVEMBRE

SPETTACOLO TEATRALE : AMATE…DA MORIRE

25 NOVEMBRE

1) DONNA=SOSTANTIVO FEMMINILE PLURALE, INCONTRO E PROIEZIONE

2) ILLUMINAZIONE DELLA FACCIATA DEL TEATRO LE MUSE DI ARANCIONE

3) SOROPTIMIST PARTECIPA CON L’APPOSIZIONE DI VELE ‘ORANGE THE WORLD’

26 NOVEMBRE

IMMAGINE E IMMAGINARIO, DONNE E CURA DEL CORPO

