La 24^ edizione de “Le parole della filosofia”, che era stata programmata per la prima metà del 2020, è stata sospesa a causa della pandemia.

Gli “Incontri con i filosofi” al Teatro Sperimentale e la “Scuola di filosofia” alla Facoltà di Economia previsti per il 2020 si terranno nel 2021.

In attesa della nuova edizione, che segnerà il venticinquennale della storica rassegna, il Festival del pensiero plurale sarà presente almeno on line realizzando in questa fine d’anno almeno alcune manifestazioni che erano state ipotizzate.

Il Festival del pensiero plurale vuole contribuire ad affrontare la difficile situazione cui siamo costretti: insieme con il rispetto delle norme sanitarie, appare importante anche l’esercizio del pensiero, irrinunciabile per poter affrontare le vicissitudini della vita.

Seppure non in presenza ma a distanza, il Festival continua a suggerire piste di riflessione e a mettere a disposizione momenti di confronto, aspettando di poter tornare a incontrarci personalmente in quel rapporto culturale diretto che dura da 25 anni e che ha reso Ancona città ospitale della filosofia nelle sue diverse declinazioni.

Giancarlo Galeazzi

Per il programma completo cliccare il link di seguito: Programma Festival Pensiero Plurale 2020

Il Festival del Pensiero Plurale si avvale:

della direzione scientifica di Giancarlo Galeazzi

della consulenza artistica di Simona Lisi

della collaborazione giornalistica di Federica Zandri

Il Festival ha il patrocinio del Comune di Ancona e dell’Università Politecnica delle Marche

Le relazioni con i soggetti invitati sono tenute dall’Agenzia di comunicazione Lirici Greci

I rapporti con la stampa sono tenuti dell’Ufficio stampa del Comune di Ancona

La organizzazione è gestita dalla Associazione culturale Ventottozerosei di Ancona

Supporto tecnico Conero Multimedia a cura di Davide Pazzaglia

Info:

ventottozero6@gmail.com

info@liricogreci.it

Per l’evento su prenotazione: parolefilosofia@gmail.com