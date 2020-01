Premiati con encomio regionale questa mattina ad Ascoli Piceno, nell’ambito della Festa regionale della Polizia Locale delle Marche, i due agenti della Polizia Municipale di Ancona che nel settembre 2019 avevano prestato soccorso a due automobilisti rimasti intrappolati nel loro autoveicolo in un sottopasso allagato.

Francesco Catalani e Alex Barattini, entrambi anconetani (40 anni il primo e 32 anni il secondo) si erano immersi nell’acqua mista a fango che aveva riempito il sottopasso di via Macerata ed erano riusciti a trarre in salvo, a nuoto, i due occupanti, uno dei quali in stato di ebbrezza. Un intervento non facile, considerando che erano appesantiti dalle divise impregnate d’acqua ed il livello dell’acqua era alto.

Stamane, in occasione della festa itinerante della Polizia Locale che tocca ogni anno una diversa città della regione, sono stati insigniti del riconoscimento regionale per il loro coraggio. Ad accompagnarli il comandante della Polizia Locale dorica, Liliana Rovaldi e l’assessore alla sicurezza, Stefano Foresi.