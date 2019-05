APERTURA STRAORDINARIA PER RILASCIO TESSERE ELETTORALI

In vista delle Elezioni Europee del 26 maggio 2019 il Comune di Ancona invita tutti i cittadini residenti ed elettori a verificare la propria tessera elettorale.

Cosa fare in caso di:

1. Tessera elettorale esaurita, smarrita o deteriorata :

gli elettori sono invitati a recarsi in tempo utile in Comune in piazza XXIV maggio 1 – salone Anagrafe (1° piano).

E’ necessario portare con sé un documento di riconoscimento e, in caso di esaurimento degli spazi, la vecchia tessera elettorale.

Per le persone che non possono recarsi in Comune è possibile delegare un incaricato.

– contatti: 071 222 2287 / 071 222 2279

2. mancata consegna della tessera elettorale (perché l’elettore non è stato reperito dai messi incaricati e/o per i nuovi elettori del Comune) e comunicazioni elettorali: i cittadini sono invitati a recarsi in tempo utile in Comune in piazza XXIV maggio 1 – ufficio messi notificatori (2° piano) Telefoni: 071 222 2410 / 071 222 2437.

Orari di apertura al pubblico:

Da lunedì 20 maggio a giovedì 23 maggio:

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

– venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio: dalle ore 9.00 alle 18.00

– domenica 26 maggio: dalle ore 7.00 alle 23.00.

PERMESSI DI SOSTA PER PRESIDENTI E SCRUTATORI DI SEGGI

Si avvisano i presidenti e gli scrutatori dei seggi elettorali, nonché il personale comunale incaricato di svolgere attività connesse alle consultazioni elettorali, che verranno rilasciati i permessi di sosta per gli autoveicoli privati da utilizzare esclusivamente per le attività elettorali da sabato 25 maggio a lunedì 27 maggio 2019.

I permessi sono disponibili presso il salone antistante l’ufficio Anagrafe (residenza comunale – piazza XXIV maggio n.1 – 1° piano) da lunedì 20 maggio a domenica 26 maggio, nei seguenti orari:

– Da lunedì 20 maggio a giovedì 23 maggio:

dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

– venerdì 24 maggio e sabato 25 maggio: dalle ore 9.00 alle 18.00

– domenica 26 maggio: dalle ore 7.00 alle 23.00.

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

I delegati delle liste dei candidati possono designare, su carta libera con firma autenticata, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente. La nomina dei rappresentati deve essere prodotta al Presidente di seggio in originale. Possono effettuare le suddette designazioni anche persone sub-delegate dai delegati di lista. In questo ultimo caso la delega al sub-delegato deve essere autenticata da un notaio ma può essere prodotta al Presidente di seggio in fotocopia. L’atto di designazione dei rappresentanti di lista sia che venga sottoscritto dal delegato di lista o dal sub-delegato deve essere sempre prodotto al Presidente di seggio in originale e DEVE ESSERE CORREDATO DI UNA COPIA DI UN SUO VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’;

I rappresentanti di lista devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della stessa circoscrizione elettorale di quello in cui vengono nominati. Per Ancona si tratta della III circoscrizione Italia Centrale che comprende le regioni Marche, Umbria, Lazio, Toscana.

Le designazioni possono essere presentate entro venerdì prossimo alla segreteria del comune che ne cura la trasmissione ai presidenti di seggio.

Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o la domenica mattina, purché prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

I rappresentanti di lista possono votare nella sezione dove esercitano le funzioni purché siano elettori, della circoscrizione Italia centrale.

FACOLTATIVITA’ DELLA DESIGNAZIONE – RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI

La designazione dei rappresentanti di lista è facoltativa e può essere effettuata per due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per ogni ufficio di sezione, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione.

MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DELLA DESIGNAZIONE

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere effettuata con dichiarazione scritta

La sottoscrizione dei delegati o dei sub-delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti abilitati di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, i quali possono esercitare le loro funzioni di autenticazione nel territorio di competenza di cui sono titolari.

Le designazioni possono essere effettuate con unico atto, oppure con tanti atti separati quanti sono gli uffici elettorali di sezione presso i quali sono designati gli stessi rappresentanti. Nel caso dell’unico atto, deve essere presentato al Presidente un estratto autenticato contenente le designazioni che si riferiscono allo stesso ufficio elettorale di sezione.

Si rendono disponibili i seguenti due tipologia di modelli per le designazioni dei rappresentanti di lista:

PRESENTAZIONE DELLE DESIGNAZIONI :

La designazione dei rappresentanti di lista può essere presentata al Comune:

lunedì 20 maggio 2019:

ore 9-13 UFFICIO PROTOCOLLO

martedì 21 maggio 2019:

ore 9-13 e 15-18 UFFICIO PROTOCOLLO

mercoledì 22 maggio 2019:

ore 9-13 UFFICIO PROTOCOLLO

ore 15-18 UFFICIO ELETTORALE

giovedì 23 maggio 2019:

ore 9-13 e 15-18 UFFICIO PROTOCOLLO

venerdì 24 maggio 2019:

ore 9-24 UFFICIO PROTOCOLLO

La designazione può anche essere presentata direttamente al Presidente dell’ufficio elettorale di sezione nel pomeriggio di SABATO 25 maggio 2019 oppure la mattina di DOMENICA 26 maggio 2019 purché prima delle ore 7,00, ora in cui iniziano le operazioni di votazione.

In questo secondo caso il rappresentante potrà presentarsi personalmente, munito dell’atto formale di designazione, direttamente presso il seggio.

Per ulteriori informazioni si rendono disponibili i seguenti numeri telefonici :

071 222 2107 – 2246