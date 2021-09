SINDACO E ASSESSORI SALUTERANNO ALCUNE SCOLARESCHE

Domani, 15 settembre, primo giorno di scuola per gli studenti delle Marche e di Ancona.

Un appuntamento significativo al quale il Sindaco Valeria Mancinelli non vuole mancare, per salutare gli alunni e tutto il personale scolastico nel momento della attesa ripartenza.

Il primo cittadino sarà presente alle ore 8:00 insieme con l’assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini e ai Lavori pubblici, Paolo Manarini, all’ingresso dell’istituto Caterina Ferrucci, in via Cadore, l’edificio che ospiterà nei prossimi mesi 11 classi delle primarie De Amicis, in corso di ristrutturazione. Successivamente Sindaco e assessori si sposteranno a Candia (ore 9:00) per rivolgere un augurio di buon inizio anno ai bambini della scuola di infanzia Peter Pan. Infine, un affaccio alle primarie Faiani, previsto attorno alle ore 9:00.

L’assessore alle Manutenzioni e alla Partecipazione Democratica, Stefano Foresi, dal canto suo farà visita alle scolaresche dell’Istituto comprensivo Posatora Piano Archi, mentre l’assessore alla Cultura, Paolo Marasca, saluterà i piccoli iscritti alle scuole d’infanzia Redipuglia e Piaget in via Redipuglia.

E con anticipo rispetto allo squillo della campanella di inizio, questa sera alle ore 19:00 il Sindaco Mancinelli effettuerà un intervento in diretta sulla propria pagina Facebook per dialogare con il mondo della scuola.