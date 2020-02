A seguito delle Direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri e l’ordinanza della Regione Marche n.1 del 25/02/2020 finalizzate al contenimento della diffusione del CoronaVirus COVID 19 e vista quindi la necessità di evitare concentrazioni di persone in strutture o luoghi pubblici, si ricorda che le domande per l’assegno di maternità e per il nucleo numeroso sono disponibili online sul sito del comune di Ancona CLICCANDO QUI e possono essere presentate:

– consegnata a mano in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Ancona (piano terra Largo XXIV Maggio 1 – 60123 Ancona

– tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

Comune di Ancona-Largo XXIV Maggio, 1 60123

– a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.ancona@emarche.it inserendo la domanda con la documentazione allegata.

Sulla busta contenente la domanda il richiedente dovrà riportare:

– il proprio nome, cognome, indirizzo

– la dicitura “assegno maternità” oppure “Assegno al nucleo familiare“.

Informazioni

U.P.S.Comune di Ancona

Viale della Vittoria, 37 – 60123 Ancona

071 2225130