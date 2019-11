Tra gli ospiti Gianni Amelio, Pupi Avati, Beniamino Barese, Rossella Brescia, Steve della Casa, Claudio Giovannesi, Gianfranco Pannone, Il curdo Murat Yazar e la tedesca Christiane Lange dello Zebra Poetry Film Festival di Berlino

Confermato il progetto “Oltre le mura” in cui a decretare i il vincitore sono i detenuti

Torna il CineVillaggio, dedicato a Blade Runner

PROGRAMMA

SABATO 30 NOVEMBRE

Ore 16.30 | NUOVO CINEMA AZZURRO

Indagine sul Reale – Il Cinema di Elio Petri

Proiezione di LA DECIMA VITTIMA

Ore 19.00 | SALA TABACCHI MOLE VANVITELLIANA

INAUGURAZIONE FESTIVAL

Daniele Cipri’ presenta IL POVERO CRISTO con Rossella Brescia

Video contributo di Vinicio Capossela

Ore 21.15 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

CORTO SLAM #SEMIFINALE

Presenta Luigi Socci

DOMENICA 1 DICEMBRE

Ore 11.00 | NUOVO CINEMA AZZURRO

Indagine sul Reale – Il Cinema di Elio Petri

Proiezione di TODO MODO

(Film + Brunch)

Ore 16.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

Evento Speciale

FILM RESTAURATO

Proiezione di I 400 COLPI di François Truffaut

Con Gianni Amelio e Steve Della Casa

Ore 15.00 | SALA TABACCHI MOLE VANVITELLIANA

MASTERCLASS

Presentazione CinemaèReale

Con Emanuele Mochi e Gianfranco Pannone

Ore 19.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

Evento Speciale

Proiezione di PASSATEMPO di Gianni Amelio (12’)

Alla presenza di GIANNI AMELIO

A seguire

INCONTRO CON GIANNI AMELIO

A cura di STEVE DELLA CASA

Ore 21.15 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

Evento Speciale – Fuori Concorso

Proiezione di NIMIC (12’) di Yorgos Lanthimos

A seguire

CINEMAèREALE #1

Proiezione di LASCIA STARE I SANTI di Gianfranco Pannone

Alla presenza del regista GIANFRANCO PANNONE

LUNEDÌ 2 DICEMBRE

Ore 19.00 |AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

CINEMAèREALE #2

Proiezione di SHOOTING THE MAFIA di Kim Longinotto

In collegamento telefonico la protagonista LETIZIA BATTAGLIA

Ore 21.15 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

SALTO IN LUNGO #1

Proiezione di SOLE di Carlo Sironi

In collegamento video il regista CARLO SIRONI

MARTEDÌ 3 DICEMBRE

Ore 10.30 | CARCERE PESARO VILLA FASTIGGI

Premio Ristretti Oltre le Mura Proiezione finalisti

Con Daniele Ciprì

Ore 14.00 | CARCERE FOSSOMBRONE

Premio Ristretti Oltre le Mura Proiezione finalisti

Con Daniele Ciprì

Ore 19.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

SALTO IN LUNGO #2

Proiezione di MATERNAL di Maura Delpero

Alla presenza dell’attrice protagonista LIDIYA LIBERMAN

Ore 21.15 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

CINEMAèREALE #3

Proiezione di NOCI SONANTI

Alla presenza degli autori DAMIANO GIACOMELLI e LORENZO RAPONI

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE

Ore 10.00 – 13.00 | UNIVPM

Convegno “L’economia del cinema nelle Marche, limiti e possibilità di sviluppo”.

A cura di Paolo Seri

Ore 20.00 | UN TETTO PER TUTTI – CENTRO DI ACCOGLIENZA

Premio Polo9 Proiezione finalisti

Con Daniele Ciprì

Ore 19.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

SALTO IN LUNGO #3

Proiezione di DRIVE ME HOME di Simone Catania

Alla presenza del regista SIMONE CATANIA

Ore 21.15 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

SALTO IN LUNGO#4

Proiezione di NEVIA di Nunzia De Stefano

In attesa di conferma

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

Ore 10.30 | CARCERE ANCONA BARCAGLIONE

Premio Ristretti Oltre le Mura Proiezione finalisti

Con Daniele Ciprì

Ore 14.00 | CARCERE ANCONA MONTACUTO

Premio Ristretti Oltre le Mura Proiezione finalisti

Con Daniele Ciprì

Ore 19.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

SALTO IN LUNGO #5

Proiezione di TWO OF US di Filippo Meneghetti

In attesa di conferma

In collegamento video il regista FILIPPO MENEGHETTI

Ore 21.15 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

CINEMAèREALE #4

Proiezione di LA SCOMPARSA DI MIA MADRE di Beniamino Barrese

Alla presenza del regista BENIAMINO BARRESE

VENERDÌ 6 DICEMBRE

Ore 10.30 | CARCERE FERMO

Premio Ristretti Oltre le Mura Proiezione finalisti

Con Daniele Ciprì

Ore 9.00 – 13.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

Convegno sui Diritti, per le Scuole

In collaborazione con Amnesty e il Garante dei Diritti

Ore 14.00 | CARCERE ASCOLI PICENO

Premio Ristretti Oltre le Mura Proiezione finalisti

Con Daniele Ciprì

Ore 15.00 – 17.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

Votazione Giuria Giovani – Premio Ucca Giovani SALTO IN LUNGO

Ore 17.00 | Auditorium MOLE VANVITELLIANA

Proiezione di VIAGGIO IN ITALIA: LA CORTE COSTITUZIONALE NELLE CARCERI di Fabio Cavalli

In collaborazione con Ombudsman delle Marche

Ore 19.00 | NUOVO CINEMA AZZURRO

CINEMAèREALE#5

Proiezione di LA QUARTA PARCA di Angelica Gallo (14’)

A seguire

Proiezione di GIU’ DAL VIVO di Nazareno Manuel Nicoletti

Alla presenza del regista NAZARENO MANUEL NICOLETTI e del produttore ANTONIO BORRELLI

In collaborazione con Arci Movie

Ore 19.00 | Auditorium MOLE VANVITELLIANA

CINEMAèREALE#6

Proiezione di DOVE BISOGNA STARE di Daniele Gaglianone

In attesa di conferma

Ore 21.15 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

AMNESTY INTERNATIONAL AWARD COMPETITION

“SHORT ON RIGHTS/A CORTO DI DIRITTI”

SABATO 7 DICEMBRE

Ore 10.30 | SALA TABACCHI MOLE VANVITELLIANA

MASTERCLASS DI MONTAGGIO

Con Cristiano Travaglioli

In attesa di conferma

Ore 15.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

CINEMAèREALE#7

Proiezione di IL PIANETA IN MARE di Andrea Segre

in attesa di conferma

Ore 17.00 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

EVENTO SPECIALE: OMAGGIO A PUPI AVATI

Proiezione di IL SIGNOR DIAVOLO di Pupi Avati

Con PUPI AVATI

Ore 19.00 | SALA TABACCHI MOLE VANVITELLIANA

Incontro con la Giuria e i Finalisti

A seguire

Consegna premi collaterali

Ore 21.15 | AUDITORIUM MOLE VANVITELLIANA

FINALISSIMA

Presenta Rebecca Liberati

Comunicato Stampa

Tutte le info sul nuovo sito www.cortodorico.it