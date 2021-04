Dal 27 aprile riaprono i musei e le mostre.

Verranno riaperti il Museo Tattile Statale Omero, la Pinacoteca Comunale, la mostra di Letizia Battaglia alla Mole Vanvitelliana, la mostra di Bruno D’Arcevia in Pinacoteca e la mostra fotografica dedicata a Romeo Castellucci al Teatro delle Muse.

In questo lungo periodo di sosta, i Musei e le mostre hanno proseguito le attività di riorganizzazione degli allestimenti e di divulgazione online, ora è il momento di tornare a incontrare le opere d’arte dal vivo, in piena sicurezza socio-sanitaria, e di godere della loro storia e bellezza.

Nel dettaglio le riaperture:

La Pinacoteca civica “Podesti” osserverà i seguenti orari:

martedì – venerdì ore 16-19

sabato, domenica e festivi ore 10-19

E’ possibile prenotare una visita guidata per adulti o famiglie dal martedì al venerdì alle ore 17.30 e il sabato e la domenica alle ore 11.30 e alle ore 17.30.

Il costo di tale servizio è di € 8 intero e € 5 ridotto, compreso il biglietto di ingresso al museo.

La visita viene svolta con un minimo di 4 partecipanti.

Nel mese di maggio la visita della domenica alle 17.30 sarà dedicata alla mostra Bruno D’Arcevia, la Poetica del paradosso temporale” prorogata fino al 30 maggio.

La mostra di Letizia Battaglia alla Mole Vanvitelliana è stata prorogata anch’essa fino al 30 maggio, e osserva i seguenti orari:

martedì – sabato ore 16-19

domenica e festivi ore 10-19

Il Museo Tattile Statale Omero:

Dal martedì al sabato ore 16– 19

Domenica e festivi ore 10-13 e 16-19

Chiuso lunedì.

La mostra “Attore. Il nome non è esatto. Il teatro di Romeo Castellucci – Societas Raffaello Sanzio nelle foto di Luca Del Pia”, al Teatro delle Muse:

da martedì a sabato dalle 16 alle 19 e 30, prenotazione obbligatoria sul sito di Marche Teatro= www.marcheteatro.it/prenotazione-mostra-attore/

Tutte le strutture nei weekend sono accessibili soltanto su prenotazione (come da indicazioni della circolare n. 40 della direzione generale Musei).