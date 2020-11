A causa del perdurare dello stato di emergenza e alla luce delle nuove disposizioni governative per il contenimento del Covid-19, la diciassettesima edizione di Corto Dorico co-organizzato da Nie Wiem e dal Comune di Ancona con il sostegno di Mibac Direzione per il Cinema e della Regione Marche e prevista dal 5 al 13 dicembre 2020 ad Ancona è stata riprogrammata nella settimana dal 20 al 28 marzo 2021.

Nel frattempo , a partire da dicembre, a tenere compagnia gli appassionati di cinema durante questi mesi, saranno organizzati appuntamenti online le cui date e contenuti verranno comunicati nei prossimi giorni.

Il Festival Corto Dorico, diretto da Daniele Ciprì e Luca Caprara si propone di raccontare l’universo italiano del cortometraggio ed i suoi autori, il loro passaggio al lungometraggio con il Concorso dedicato alle Opere Prime, favorisce l’interazione tra i professionisti e il pubblico tramite incontri, workshop e masterclass, sviluppa progetti audiovisivi legati all’inclusione e alle scuole, ha come missione la sfida di ricercare, promuovere e sostenere nuovi sguardi, poetiche, visioni. Dal cinema narrativo a quello sperimentale, dal documentario all’animazione, il cinema per Corto Dorico è cinema senza discriminazioni di genere o formato.

Nonostante la situazione emergenziale che ha colpito in questi mesi l’industria cinematografica, tante le adesioni ai Concorsi dell’edizione 2020 e per il bando internazionale del Premio Amnesty International “A Corto di Diritti” / “Short on Rights” dedicato ai cortometraggi internazionali che trattano temi legati ai diritti umani, sono stati addirittura oltre 50 i Paesi nel mondo che hanno partecipato, con opere provenienti da paesi come Siria, Pakistan, India, Afghanistan e Senegal.

Maggiori informazioni sul sito www.cortodorico.it