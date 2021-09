Una giornata dedicata alla pulizia di parchi, aree verdi, sentieri del Conero: partecipa al Conero Cleaning day il 3 con le associazioni ambientaliste.

Non si tratta solo di un momento dimostrativo di cura nei confronti delle aree verdi, ma di un’azione volta a sensibilizzare le persone ad una gestione attenta dei rifiuti, soprattutto nelle aree più “sensibili”.

La giornata del Conero Cleaning Day, sarà abbinata alla campagna informativa “Portami via con te” per contrastare l’abbandono dei rifiuti e per ridurre l’uso di oggetti di plastica monouso. Questo secondo progetto nel frattempo ha iniziato il suo percorso attraverso azioni di comunicazione sul territorio, con la realizzazione di pannelli informativi contenenti messaggi chiari e immediati, posizionati sulle circa 30 aree oggetto del Conero Cleaning Day.

L’iniziativa, in parallelo con la campagna “Portami via con te”, permette pertanto di saldare le due iniziative in una unica data, domenica 3 ottobre con inizio alle ore 9:00.

Per partecipare alla giornata è necessario iscriversi, cliccando nel pulsante sottostante, ISCRIVITI

Ad ogni partecipante verrà messo a disposizione un kit per la raccolta dei rifiuti

I SITI sui quali TUTTI I PARTECIPANTI al Cleaning Day del 3 ottobre potranno intervenire sono nello specifico:

Sentiero Grotta Azzurra Sentiero Vallemiano Scalinata Passetto Sentieri delle Tre Valli (Via Santa Margherita, Cimitero Pietralacroce, Osteria del Baffo) Sentiero la Vedova Area verde incrocio Varano Sentiero Mezzavalle Nord Sentiero Mezzavalle Sud Parcheggio scambiatore Portonovo Belvedere Portonovo Sentiero Lago Grande Sentiero Lago Profondo Area verde Lago Grande Sentiero 301 Sentiero 306 Sentiero 307 Sentiero 308 Sentiero 318 Sentiero Seggiola del Papa (Salesi)

Inoltre:

1) Area Passetto zona laghetti

2) Area Passetto zona pineta/ascensori

3) Parco Adrio Francella Posatora

4) Parco Belvedere Posatora

5) Parco Eraclio Fiorani Posatora

6) Parco Via Sacripanti campo Baseball

7) Parco Cittadella

8) Parco Cardeto

9) Parco del Pincio/Lunetta

10) Parco di Via del Fornetto

11) Giardini Via Panoramica Grotta Azzurra

12) Parco di Viale Tiziano

13) Parco Gabbiano

14) Parco Degli Ulivi

Al “Conero Cleaning Day”, hanno aderito difatti

Ente Parco del Conero

ATA Rifiuti Assemblea Territoriale d’Ambito

AnconAmbiente

Pungitopo – Legambiente Ancona

WWF – Young Ancona

FIAB Ancona Conero

CAI Ancona

2HANDS organization

Associazione AMAD

Casa dei Giovani PIERO ALFIERI

MASCI Scout Adulti

AGESCI Scout Marche

LIONS club Ancona Colle Guasco

LEO Club

APPELVIKEN

Associazione Antico Sentiero Borghetto

Black Swan Crew

Cinemino

Comitato Mare Libero

Comitato spontaneo Posatora Nostra

Partner tecnici:

– Fabrizio Reina

– Pastificio Luciana Mosconi

– H.O.R.T. Soc. Coop. Sociale

– AICS – Associazione Italiana Cultura Sport