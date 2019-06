CHIUSURA TEMPORANEA DELLA BIBLIOTECA “BENINCASA”

La Biblioteca Comunale “L. Benincasa” informa che da lunedì 17 giugno chiuderà temporaneamente i servizi erogati nella sua sede di via L. Bernabei 30.

Si tratta di una sospensione resasi necessaria per svolgere alcuni lavori di adeguamento degli impianti e di riorganizzazione degli spazi, così da permettere una loro migliore e più efficiente redistribuzione.

Il servizio della Biblioteca da lunedì 17 giugno continuerà ad essere erogato agli utenti secondo le seguenti modalità:

– verrà costituito un punto di primo accesso temporaneo, sito in via Bernabei 32 a pianoterra. In questa sede, secondo i consueti orari della Biblioteca (fino al 30 giugno: da lunedì a venerdì, 9.00-19.00), sarà possibile avere informazioni, prendere in prestito i libri di narrativa (servizio su prenotazione), restituire i volumi presi in prestito, utilizzare il servizio di biblionastroteca, iscriversi al servizio di prestito digitale MLOL Marche, che permette l’accesso ad una biblioteca digitale completamente gratuita. Questo servizio, attivato recentemente dalla Regione Marche, e coordinato per la provincia di Ancona dalla Biblioteca Benincasa, offre ai cittadini iscritti queste possibilità: prestito di e-book, lettura di quotidiani italiani e stranieri, prestito di audiolibri, ricerca e ascolto integrale di tracce musicali anche con Spotify, consultazione di banche dati di varie discipline. Il tutto disponibile 24 ore su 24.

– presso Palazzo Camerata, via Fanti 9, continuerà ad essere attivo il servizio di prestito interbibliotecario : sarà quindi possibile richiedere libri ad altre biblioteche. Il servizio verrà erogato secondo questo orario: da lunedì a venerdì: 9.00-13.00; martedì e giovedì anche 15.00-17.00.

– la Biblioteca “Isola del Tesoro”, via Brecce Bianche 53, continuerà ad essere aperta ed attiva con i suoi consueti servizi; per il mese di giugno verrà raddoppiato l’orario di apertura, che sarà dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Per informazioni telefonare allo 0712225024 secondo il seguente orario: da lunedì al venerdì 9.00-19.00.