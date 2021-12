Presentata presso il Comune di Ancona alla presenza dell’assessore ai servizi sociali Emma Capogrossi, Saverio Taglioni Presidente Avis Ancona, Rino Santomo dell’Agenzia DamCo, dott. Andrea Vecchi della Clinica Trapianti, Maurizio Socci giornalista Etv, Alice Bucciarelli Teatro Recremisi, Elisa Quattrini ASD Vela Nuoto, Franco Stazio Presidente Unione Rugbistica Anconetana, la campagna 2022 dell’Avis Ancona con la quale il sodalizio punta al coinvolgimento di un numero sempre crescente di donatori con un messaggio veicolato da testimonial rappresentativi di uno spaccato della città e che ha come obiettivo quello di promuovere uno scatto in avanti verso i bisogni e necessità del prossimo, facendo leva sull’orgoglio insito nel senso di appartenenza.

I contenuti espressi da ben sette testimonial con lo scopo di attrarre e sensibilizzare alla donazione.

La natura del messaggio che ne deriva è emozionale e coinvolgente per il target della campagna e sviluppato come narrazione sia nella campagna pubblicitaria multi-soggetto che, soprattutto, nei video rappresentativi della quotidianità di ciascuno dei testimonial coinvolti.

L’Avis Comunale di Ancona ha ritenuto di affidarsi all’agenzia di comunicazione DamCo Agency, esperta nella promozione di temi sociali per ideare degli slogan e progettare una serie di immagini che potessero far presa sul target, nel contesto in cui il messaggio pubblicitario verrà veicolato.

Ciò anche in continuità con la campagna precedente del 2016/17 che ha avuto molta visibilità in città e contribuito fattivamente all’incremento del numero dei donatori di sangue ed emocomponenti negli ultimi anni.

La campagna si rivolge ai cittadini di Ancona, a coloro che potenzialmente possono fare questa scelta, in particolare appartenenti alla fascia di età più giovane e che abbiano i requisiti richiesti per poter donare, vale a dire maggiorenni con un peso corporeo superiore a 50 Kg, che siano in buona salute, che abbiano uno stile di vita sano e corretto, che si sentano partecipi della società e avvertano l’esigenza di esserne attori, comprendendo che la salute di tutti è un bene per tutti.

Avvicinandosi alla donazione del sangue, potranno scegliere di donare sangue o plasma, come serve e quando serve, e saranno pronti a dare il proprio contributo fino a che saranno in buona salute o non compiranno i 65 anni.

I testimonial coinvolti sono:

• Alessia D’Andrea – Ricercatrice Facoltà di Economia Giorgio Fuà – UNIVPM

• Alice Bucciarelli – Allieva Gruppo Teatrale Recremisi

• Andrea Vecchi – Chirurgo dei Trapianti Ospedale Torrette

• Elisa Quattrini – Difensore A.S.D. Vela Nuoto Ancona (Pallanuoto serie A1)

• Luigi Ricci – Capitano Unione Rugbistica Anconitana

• Maurizio Socci – Giornalista professionista éTV Marche

• Vasil Truja – Technical Manager Cantiere delle Marche

Oggi l’Avis Ancona con i suoi 3300 donatori circa e quasi 6000 donazioni di sangue ed emocomponenti annue rappresenta la più grande Avis comunale della regione Marche. Negli ultimi anni, nonostante gli effetti della pandemia ancora in atto, le donazioni totali hanno sempre garantito l’autosufficienza regionale e hanno permesso di contribuire ad aiutare anche altre regioni in difficoltà.

La Regione Marche, infatti, è ai primissimi posti, a livello nazionale, per rapporto tra donazioni, donatori e popolazione e al primo posto in rapporto alla popolazione per la quantità di plasma inviato al conto lavoro per la trasformazione in farmaci plasmaderivati.