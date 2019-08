CAMPAGNA ABBONAMENTI STAGIONE LIRICA 2019

Mentre sono in corso il nuovi abbonamenti per la stagione di lirica da lunedì 26 agosto è possibile acquistare i biglietti singoli per entrambe le opere

Qui sotto tutti i prezzi

Ogni nuovo abbonato riceve in omaggio OPERA CARD per accedere a sconti e riduzioni su tutti gli appuntamenti curati da MARCHE TEATRO.

Abbonamento

Poltronissime € 115

Poltrone € 100

Prima galleria € 87

Prima galleria visibilità ridotta* € 63

Seconda Galleria € 68

Seconda Galleria ridotto età € 50

Seconda Galleria visibilità ridotta* € 43

Terza Galleria € 26

Terza Galleria ridotto età € 20

Terza Galleria visibilità ridotta* € 18

*abbonamenti posizionati nelle prime due file della galleria dove la visibilità è ridotta dalle balaustre

Biglietti

Poltronissime intero € 88 – ridotto € 70

Poltrone intero € 77 – ridotto € 62

1^ galleria intero € 66 – ridotto € 53

2^ galleria intero € 55 – ridotto €44 – età € 33

3^ galleria intero € 30 – ridotto €25 – età € 20

Palchi laterali intero € 30 – ridotto € 25

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Biglietteria Teatro delle Muse

071 52525 –biglietteria@teatrodellemuse.org

orario di apertura estivo della biglietteria (fino al 13 settembre)

Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e il giovedì e venerdì anche il pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30

orario invernale della biglietteria riparte dal martedì 17 settembre / dal martedì al sabato dalle 9.30 alle 13.30 e nei pomeriggi di giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 19.30.

www.fondazionemuse.org