Si svolgerà il 14 settembre prossimo la cerimonia di avvicendamento al Comando della Legione Marche dei Carabinieri guidata attualmente dal Generale Fernando Nazzaro che lascia per un nuovo incarico nella scuola di alta specializzazione dell’Arma di Roma. Il Generale Nazzaro, questa mattina, ha incontrato per un saluto il sindaco Valeria Mancinelli e l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Stefano Foresi. Nel ripercorrere le tappe più significative della sua presenza nelle Marche, il Generale Nazzaro ha ricordato anche l’impegno dei carabinieri sul territorio nel periodo del lockdown quando i 160 presidi dell’Arma nelle Marche sono rimasti sempre attivi e oltre 1.000 uomini quotidianamente erano impegnati sul territorio. Nel ringraziare il Comandante Nazzaro, il sindaco Mancinelli ha sottolineato l’importante ruolo che l’Arma riveste e il fondamentale servizio svolto con dedizione in favore del nostro territorio. (foto)