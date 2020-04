#laculturanonsiferma

L ‘Associazione ZonaMusica di Ancona prosegue le sue attività sul web.

Nonostante la situazione in cui viviamo l’associazione cerca il più possibile di continuare a diffondere la cultura musicale, rimanendo in contatto con allievi, famiglie, amici, simpatizzanti e con il pubblico.

La musica si diffonde attraverso la rete grazie all’Associazione ZonaMusica di Ancona.

Numerosissimi sono gli allievi che stanno proseguendo con entusiasmo e passione le lezioni di strumento e di canto in modalità online, sia attraverso lezioni frontali, nelle varie piattaforme, sia attraverso video lezioni che gli insegnanti di ZonaMusica stanno producendo per i propri studenti vecchi e nuovi. E anche le rassegne concertistiche organizzate dall’Associazione, al momento sospese (i Concerti Animati e Onde di Note), si tramutano in appuntamenti in rete per tutti, per poter raccontare la musica e farla vivere in maniera accattivante, dinamica e soprattutto per cercare di infondere uno spirito positivo.

Prende così vita una nuova rassegna interattiva dal titolo “Parole in… (Zona) Musica!”: brevi racconti a tema musicale a cura dell’attrice Melissa Conigli in collaborazione con lo staff di ZonaMusica. Ogni lunedì e ogni sabato, sul canale Facebook ufficiale dell’associazione, un nuovo appuntamento attraverso le vite e le musiche dei più famosi compositori della musica classica, il tutto arricchito di curiosità ed approfondimenti. E in questo particolare periodo in cui non si può stare a contatto, anche ZonaMusica si “stringe” virtualmente attorno ai piccoli pazienti dell’Ospedale Salesi, prendendo parte al progetto “Videococcole”: racconti, giochi musicali e lavoretti interattivi pensati proprio per intrattenere il giovane pubblico stando vicino alle famiglie, pubblicati attraverso i canali della

Fondazione (Facebook e YouTube) e su E’tv Marche, visibile sul canale 12 del digitale terrestre. Un impegno quotidiano vissuto con calore e affetto da tutto lo staff di ZonaMusica.

Altra importante iniziativa alla quale ZonaMusica aderisce è il progetto “Cultura Presente” promosso da La Mole di Ancona in collaborazione con il Comune: una piattaforma digitale attraverso cui La Mole chiama le istituzioni culturali, i musei, i teatri, i festival, gli operatori, gli artisti e le associazioni a proporre materiali, contenuti e prodotti culturali e arricchire questo strumento di comunità digitale, per far sì che, anche a distanza, si senta la condivisione e il legame.

