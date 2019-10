ASSEGNATO ALLA PROVINCIA IN COMODATO D’USO UN TERRENO PER REALIZZARE L’AZIENDA AGRARIA DIDATTICA DELL’ISTVAS

Un’azienda agraria a scopo di didattico. E’ quanto intende realizzare l’Istituto di istruzione superiore Vanvitelli Stracca Angelini, quale percorso di studi collegato al nuovo indirizzo “Agrario, agroalimentare e agroindustria” attivato dalla Provincia di Ancona nell’anno scolastico 2018/2019.

Per realizzare tale obiettivo l’Istituto aveva chiesto al Comune di potere avere in uso i terreni adiacenti all’edificio, che versano in stato di abbandono da anni, tanto che la vegetazione spontanea ha preso il sopravvento. Si tratta di una superficie di circa 4 ettari nell’area denominata ex Vigna Marabotto. Effettuati tutti i rilevi del caso, e alla luce del progetto elaborato per conto dell’ ISTVAS da un gruppo di lavoro composto da tecnici e docenti dell’Università Politecnica delle Marche, la giunta ha deciso nell’ultima seduta di concedere il comodato d’uso dei terreni in questione alla Provincia, che ne prenderà possesso al termine di una operazione di bonifica.