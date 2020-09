Il 4 e il 11 ottobre alla Selva di Gallignano torna “La domenica alla Selva” performance di teatro selvatico. L’iniziativa, che ormai si ripete tradizionalmente nello splendido scenario della area verde di Gallignano, propone una sgambata a contatto dell’ambiente naturale per rivedere il rapporto individuale con il mondo attraverso le provocazioni del teatro selvatico.

L’evento si svolge alle ore 15 con una replica alle ore 17. L’ingresso è di € 3 i posti sono limitati a numero chiuso; la prenotazione è obbligatoria; occorre munirsi di abbigliamento adeguato e di scarpe comode. La Selva di Gallignano è a 200 metri dopo la frazione di Casine di Paterno, direzione Agugliano; partenza dal centro visite.

Informazioni e prenotazioni al numero 346 89408 150 info@teatrotrucioli.it.

La passeggiata teatrale è organizzata in collaborazione con il centro orto botanico Selva di Gallignano, con il sostegno del dipartimento di Scienze Agrarie alimentari ed ambientali dell’università Politecnica delle Marche, l’accademia delle Erbe spontanee, Scholanova e con il patrocinio del Comune di Ancona. La passeggiata verrà condotta in modo da valorizzare le relazioni con l’ambiente, concentrando l’attenzione del pubblico sulla qualità del passo, sulle presenze vegetali, sulle voci della natura, i rumori e le suggestioni in un ambiente splendido come quello della Selva. Durante il percorso gli attori del teatro selvatico propongono momenti teatrali che animano lo sfondo della Selva con racconti e impressioni che mettono l’accento sulla godibilità e poesia di questo spazio naturale.

L’Associazione Culturale “I TRUCIOLI A.P.S.” nata nel 2002 (con sede nel Comune di Ancona) ha al proprio attivo numerosissime rappresentazioni teatrali; ha preparato spettacoli destinati ai teatri di tradizione, e a luoghi più informali, tenuto Laboratori di Teatro nelle scuole, presso la Sede dell’Associazione, e in vari comuni della Provincia, organizzato Eventi di Teatro Selvatico. Vanta numerosissime collaborazioni con i Comuni di Ancona, Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Senigallia, Castelbellino, e numerosi altri della provincia e della regione. Collabora con ”Presenza Etica” di Gallicchio (PZ) ed “Istinto Lucano” di Corleto Perticara (PZ); da oltre 10 anni collabora con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche, presso il Centro Orto Botanico “Selva di Gallignano”

Dal 2010 si sono avvicendati nello spazio naturale dell’Orto Botanico “Selva di Gallignano” e in altre locations della provincia di Ancona oltre 60 performance di Teatro Selvatico. Le Visite Teatrali di Teatro Selvatico, sempre al Centro Orto Botanico “Selva di Gallignano” destinate ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria, (a.s.2011-2019) hanno portato i bambini (circa 9.500) a vivere un’esperienza di forte relazione con l’ambiente naturale , di risveglio dell’attenzione e della fantasia.

29-09-2020 locandina domenica alla selva Gallignano