Con la presenza di numerosi cittadini si è svolta ieri l’edizione 2021 di “Io non rischio” quando volontariato della protezione civile, Istituzioni e mondo della ricerca scientifica si sono dati appuntamento in piazza per diffondere la conoscenza dei rischi naturali nel nostro Paese e delle buone pratiche di Protezione civile.

In piazza Roma protagonisti le volontarie e i volontari dell’associazione V.A.B. Marche, del Gruppo comunale di Protezione civile e degli scout AGESCI con gazebo dove si è parlato di prevenzione e sensibilizzato i cittadini in particolare sul rischio sismico e sul rischio maremoto.

“Un ringraziamento a tutti i volontari che hanno organizzato questa manifestazione – commenta l’assessore comunale alla Protezione Civile, Stefano Foresi -. Questa rete che siamo riusciti a organizzare con i volontari è fondamentale per un supporto concreto in caso di necessità per tutta la città. Forte l’interesse della cittadinanza sull’attività svolta dalla Protezione civile in caso di calamità. Questo testimonia che anche la popolazione avverte e considera i volontari della Protezione civile come una sorta di ‘angeli’ pronti ad intervenire, a dare sempre il loro contributo ed efficaci nel corrispondere alle esigenze in caso di emergenza”.