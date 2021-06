Con la presentazione del libro “Il gomito del jazzista (vol.2) – Ancona Jazz 1998-2020” il 30 giugno alle ore 18,30 da Fàgola prende avvio la XVIII edizione di Ancona Jazz Summer Festival.

Un’edizione ricca, variegata e densa di collaborazioni organizzata dall’Associazione Spaziomusica, con alle spalle 47 anni di attività, che si inaugurerà musicalmente giovedi 1 luglio 2021 alla Mole Vanvitelliana e proseguirà sino al 18 luglio tra Mole, Teatro delle Muse e l’azienda Aion di Moroder (6 luglio), con un appendice il 15 agosto per un concerto, sempre da Aion di Moroder, che segnerà il millesimo appuntamento musicale della storia di Spaziomusica. Free jazz, sonorità brasiliane, proiezioni cinematografiche, una grande orchestra e la big band, serate di bebop, l’intramontabile canzone italiana e influenze musicali da tutto il mondo: sarà un festival tutto da scoprire, sorprendente e davvero per tutti i gusti.

Un’edizione che vede la collaborazione con la Form-Orchestra Filarmonica Marchigiana, la Colours Jazz Orchestra, Spilla e Sconcerti, ma anche Pescara Jazz e che riesce a recuperare diverse date cancellate lo scorso anno a causa della pandemia da covid-19.

Nutrita anche la sezione incontri (tutti a ingresso gratuito con prenotazione) curati da Francesco Martinelli, giornalista, docente e critico musicale con i musicisti che si esibiranno al festival. Dopo gli incontri della passata edizione, tutti di grande interesse, Martinelli prosegue la sua indagine sulla storia della musica afroamericana concentrandosi su tre nuovi orizzonti stilistici. Il primo riguarda il “free” e l’avanguardia in generale, in cui sarà quanto mai vivo e pregnante il confronto con Roberto Ottaviano, tra i principali esponenti di questi linguaggi. Poi seguirà l’incontro con Barbara Casini e Roberto Taufic, basato sul rapporto tra Brasile e il jazz, e viceversa, con presentazione del libro della Casini “Se tutto è musica”, serie di interviste a importanti figure che hanno dominato la scena sudamericana dalla bossa nova in avanti. Per finire, Ancona Jazz è particolarmente orgogliosa di ospitare il grande regista Pupi Avati, il quale dialogherà con Martinelli dell’influenza del jazz, nel suo caso quello tradizionale, nel cinema, attraverso curiosi aneddoti e spezzoni di suoi film.

Tra i nomi di spicco del Festival 2021 troviamo il sassofonista Roberto Ottaviano con il batterista Andrea Centazzo (1 luglio), la cantante e percussionista Barbara Casini (2 luglio), il regista Pupi Avati (3 luglio) da sempre legato al mondo del jazz, il trombettista Paolo Fresu con la Form (4 luglio), Angelo Valori e il Medit Voices con Mogol (5 luglio), la Colours Jazz Orchestra con il chitarrista Chico Pinheiro (7 luglio), la chitarrista e cantante portoghese Carmen Sousa (17 luglio) e il pianista polacco Kuba Stankiewicz (18 luglio).

PROGRAMMA

Mercoledì 30 giugno-FàGOLA- ore 18-30

“Il gomito del jazzista vol.2 – Ancona Jazz 1998-2020” di Massimo Tarabelli con interventi di Giancarlo Di Napoli

Il festival coincide con la pubblicazione del libro “Il gomito del jazzista Vol. 2” scritto, come il primo volume edito nel 1998, da Massimo Tarabelli. Corredato da splendide fotografie a colori e in bianco e nero scattate dai massimi fotografi marchigiani, il libro narra le vicissitudini, i concerti, i retroscena delle stagioni di Ancona Jazz dal 1998 al 2020, focalizzandosi sui rapporti con i musicisti e i manager internazionali, attraverso situazioni e aneddoti, resi ancor più ricchi dalle testimonianze preziose di Giancarlo Di Napoli, direttore artistico del festival, di tanti musicisti e di amici di Ancona Jazz.

Giovedì 1 luglio – Mole Vanvitelliana, Sala delle polveri – ore 19,00

Francesco Martinelli incontra… Roberto Ottaviano “Utopie positive degli anni ’70”

e presentazione del libro “Conversazioni con Steve Lacy” di Jason Weiss

Auditorium della Mole – ore 21,30

ROBERTO OTTAVIANO – ANDREA CENTAZZO DUO

“Remembering Steve Lacy”Roberto Ottaviano, sax soprano; Andrea Centazzo, batteria, percussioni

Incontro con l’autore: ingresso libero e gratuito su prenotazione (info@anconajazz.com)

Ingresso concerto: euro 10,00 + prevendita (posti limitati)

Venerdì 2 luglio – Mole Vanvitelliana, Sala delle polveri – ore 19,00

Francesco Martinelli incontra… Barbara Casini e Roberto Taufic

Presentazione del libro “Se tutto è musica” e del cd “ Viva eu – As cançoes brasileiras de Novelli”

Mole Vanvitelliana, Corte – ore 21,30

BARBARA CASINI – SEBY BURGIO – ROBERTO TAUFIC

Barbara Casini, voce, percussioni; Seby Burgio, pianoforte; Roberto Taufic, chitarra

Incontro con l’autore: ingresso libero e gratuito su prenotazione

Ingresso concerto: euro 10,00 + prevendita (posti limitati)

Sabato 3 luglio – Mole Vanvitelliana – ore 21,30

DIXIELAND IN ITALY

Fabrizio Cattaneo, tromba; Alfredo Ferrario, clarinetto; Danilo Moccia, trombone; Luciano Invernizzi, trombone; Luca Filastri, pianoforte; Roberto Piccolo, contrabbasso; Massimo Caracca, batteria

ESCLUSIVA E PRIMA ASSOLUTA

La straordinaria presenza di Pupi Avati ha spinto il festival a individuare un concerto di jazz classico, protagonista assoluto delle scene musicali americane nei primi anni del ‘900. In oltre un secolo di storia il jazz si è evoluto in modo frenetico, ma le fondamenta rimangono quelle, legate alla sapienza dell’improvvisatore e alla sua creatività. Alfredo Ferrario, musicista ben noto al pubblico di Ancona Jazz, avendo suonato più volte in situazioni diverse, ha raccolto per l’occasione esponenti di spicco del “trad” italiano, giovani e veterani, come nel caso di Luciano Invernizzi, leader della tuttora attiva Bovisa New Orleans Jazz Band, nata nel 1958 con lo spirito di tenere ben vivo il jazz di New Orleans delle origini. O come l’esperto Fabrizio Cattaneo, a lungo nelle migliori band stilisticamente legate al mainstream, fra hot e swing, ed anche presente nella colonna sonora del film “Bix” di Pupi Avati. Un’attenzione particolare, infine, andrà rivolta all’altro eccellente trombonista, Danilo Moccia, e al giovane pianista Luca Filastro, uno dei massimi esponenti dello stride piano, ma che non trascura affatto contributi più moderni fino a Bud Powell, un concentrato di swing e felicità espositiva che l’hanno portato ad esibirsi in tutto il mondo, anche in solitudine. Un gruppo formidabile e trascinante, ideale nel ricordare mitiche figure come il clarinettista George Lewis (venerato da Woody Allen), il trombonista Kid Ory e il trombettista Bunk Johnson, musicisti emblematici di quel “Dixieland Revival” che infiammò i palcoscenici del jazz mondiale per tutti gli anni ’40 e ‘50. E anche nel rendere il giusto tributo alle tante formazioni del genere che nacquero in Italia in quel periodo; ricordiamone alcune: Roman New Orleans Jazz Band, Milan College Jazz Society, Original Lambro Jazz Band, Riverside Jazz Band, La già menzionata Bovisa, New Emily Jazz Band, Milano Jazz Gang, la marchigiana Flaminia Street Jazz Band. Il jazz non permette che uno stile, pur moderno, faccia scomparire i precedenti, ma vive piuttosto di sintesi e coabitazioni, secondo una prassi che vede nel “come” e non nel “cosa” l’oggetto della propria individualità. Come musicisti come questi il jazz di New Orleans sembrerà, più che mai, vivo e necessario.

Ingresso incontro + concerto: euro 10,00 + prevendita (posti limitati)

Domenica 4 luglio- Teatro delle Muse

ore 18.30 Ridotto Francesco Martinelli incontra… Pupi Avati

“Il jazz nel mio cinema”

Con interventi di Alfredo Ferrario al clarinetto e Luca Filastro al piano

ore 21,15 Sala Grande – esclusiva italiana

PAOLO FRESU, BEBO FERRA & ORCHESTRA FILARMONICA DELLE MARCHE

Paolo Fresu, tromba, flicorno; Bebo Ferra, chitarra; Orchestra Filarmonica delle Marche

Arrangiamenti e direzione: Massimo Morganti

PRIMA ASSOLUTA

Sulla figura di Paolo Fresu, sulla sua importanza per la scena del jazz italiano degli ultimi trent’anni non potrebbe bastare un libro. La sua carriera è impressionante per quantità e qualità di produzioni e collaborazioni: oltre 350 dischi, sia da leader che da sideman, rivolti a più aspetti della musica, dall’antica a quella cantautorale, dall’etnica alla contemporanea, abbracciando diversi progetti multimediali, e collaborando con attori, poeti, pittori, danzatori, scultori e poeti. Paolo è direttore artistico del festival di Berchidda, è coinvolto nella didattica, e ha scritto musica per il cinema, balletto e teatro. Dotato di sonorità splendida, poetica e emozionante, è strumentista tra i più quotati della scena contemporanea mondiale. Ancona Jazz l’ha ospitato in varie situazioni, dagli anni ’80 al “Brass Bang!” del 2015. In questa stimolante ed eccezionale situazione, che segna ancora una volta la preziosa collaborazione tra Ancona Jazz e la FORM, Fresu avrà al suo fianco il chitarrista Bebo Ferra, già partner fisso nel “Devil Quartet”, e si avvarrà degli splendidi, nuovi, arrangiamenti di Massimo Morganti su brani interamente di sua composizione, suggestivi fin dai titoli: “Apnea”, “E varie notti tre vie notai”, “Eros Mediterraneo”, “Un tema per Roma” e così via, a cui si potranno aggiungere anche un paio di standard immortali americani, tanto cari ai suoi idoli, Chet Baker e Miles Davis.

Incontro con l’autore: libero e gratuito su prenotazione

Ingresso concerto: euro 20,00 + prevendita (posti limitati di platea, prima galleria e palchi)

Lunedì 5 luglio – Teatro delle Muse – ore 21,15

“Ancona Jazz meets….Pop!”

ANGELO VALORI & MEDIT VOICES “Mi ritorni in mente: le canzoni di Battisti-Mogol”

Angelo Valori, direzione, arrangiamenti; Medit Voices, coro di otto cantanti + sezione ritmica

Ospite: Mogol

Angelo Valori è compositore, insegnante e direttore artistico di Pescara Jazz. Il repertorio del concerto presenta una rielaborazione originale per voci soliste, ensemble vocale e sezione ritmica dei più grandi successi di Lucio Battisti scritti insieme a colui che è ritenuto il più importante autore italiano nel campo della canzone, Mogol. MEDIT VOICES è un originalissimo gruppo vocale con quartetto ritmico. Nato come progetto di produzione e ricerca del Conservatorio di Pescara, ha sviluppato in seguito un repertorio unico e originale, essenzialmente Soul/Funk, che trasporta l’ascoltatore in un coinvolgente viaggio nel repertorio della grande musica internazionale. Nonostante la recente formazione, si è già esibito in oltre ottanta concerti, raccogliendo sempre un entusiastico consenso in importanti teatri e festival italiani. Nel 2016, in seguito allo straordinario concerto tenuto al Conservatorio di Pescara alla presenza di Mogol, il gruppo è stato invitato a prendere parte alla trasmissione di RAI 1 “Viva Mogol”,

iniziando con lo storico autore una collaborazione che continua negli anni. Concerto originale, di notevole interesse per chi ama la musica senza barriere, e ulteriore prova di come il linguaggio jazzistico riesca a convivere, e trarre linfa vitale, da qualsiasi altro indirizzo stilistico. Concerto ospitato nell’ambito della collaborazione fra i due festival jazz (Ancona, Pescara) più antichi dell’Adriatico.

Ingresso: euro 15,00 + diritti (posti limitati)

Martedì 6 luglio – Terrazza di Moroder – ore 21,30

SEAMUS BLAKE – ALESSANDRO LANZONI DUO

Seamus Blake, sax tenore; Alessandro Lanzoni, pianoforte

PRIMA ASSOLUTA

Ingresso: euro 10,00 + prevendita (posti limitati), Mingus Big Band, Kevin Hays, Victor Lewis.

Consumazione facoltativa, prenotazione presso Azienda Agricola Moroder, via Montacuto 121, Ancona

Tel.: 071898232 / 3316342256

Mercoledì 7 luglio – Teatro delle Muse – ore 21,15

COLOURS JAZZ ORCHESTRA MEETS CHICO PINHEIRO

Chico Pinheiro, chitarra; CJO ospite: Marta Raviglia, voce

Ingresso: euro 15,00 + diritti prevendita (posti limitati solo platea)

Sabato 17 luglio – Mole Vanvitelliana ore 20,00

ANDREA DOMENICI TRIO

Andrea Domenici, pianoforte; Carlo Bavetta, contrabbasso; Pasquale Fiore, batteria

ore 21,00

FRANCO PIANA & STEFANIA TALLINI

ore 22,15

CARMEN SOUSA & THE SILVER MESSENGERS

Ingresso intera serata: euro 15,00 + diritti prevendita (posti limitati)

Domenica 18 luglio – Mole Vanvitelliana

ore 20,00

ANDREA DOMENICI TRIO

Andrea Domenici, pianoforte; Carlo Bavetta, contrabbasso; Pasquale Fiore, batteria

ore 21,30 (Jazz from Poland)

KUBA STANKIEWICZ SOLO “Kilar”

Kuba Stankiewicz, pianoforte

Concerto in collaborazione con l’Istituto Polacco di Roma, il Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Ancona e l’Associazione Italo-Polacca delle Marche, in occasione del ricordo della liberazione di Ancona avvenuta il 18 luglio 1944.

ore 22,30

INEKE – PINHEIRO – CAVALLI TRIPLICITY

Ricardo Pinheiro, chitarra; Massimo Cavalli, contrabbasso; Eric Ineke, batteria

Ospite: Kuba Stankiewicz

Ingresso intera serata: euro 10,00 + diritti prevendita (posti limitati)

Il festival è possibile grazie al supporto storico del Comune di Ancona, Regione Marche, Mibact e dal 2021 dell’Ente Parco del Conero per valorizzare gli eventi green, e grazie alla collaborazione con il CMS Consorzio Marche Spettacolo, ARCI, Consolato Polonia Ancona e Associazione Italo-Polacca Marche, l’Istituto Polacco di Roma. Non manca il supporto dei privati come la Tenuta Moroder, Mica Mole e FàGOLA. Gli sponsor tecnici sono Rossini Pianoforti, Principi Strumenti Musicali, ENT-Entertainment Technologies.

Si ringrazia il Gruppo Zaffiro per il contributo Art Bonus.

Spaziomusica è membro delle reti MJN Marche Jazz Network, I-Jazz, EJN Europe Jazz Network e dal 2021 anche di JTTG Jazz Takes the Green, che mette in rete 20 tra i più importanti festival jazz italiani.

INFO & BIGLIETTI

Prezzo dei biglietti:

1/7: incontro ingresso libero su prenotazione a info@anconajazz.com oppure 350.0214370, concerto euro 10

2/7: incontro ingresso libero su prenotazione info@anconajazz.com oppure 350.0214370 , concerto euro 10

3/7: euro 10

4/7: euro 20 (posti limitati di platea, prima e seconda galleria)

5/7: euro 20 (posti limitati di platea e prima galleria)

6/7: euro 10; consumazione facoltativa, prenotazione presso Tenuta Moroder, via Montacuto 121, Ancona, tel. 071 898232 / 331 6342256

7/7: euro 15 (posti limitati platea e prima galleria)

17/7: euro 15

18/7: euro 10

I posti sono limitati, è consigliato l'acquisto dei biglietti online su https://www.vivaticket.com/it/tour/ancona-jazz-summer-festival-2021/2118 per evitare code all'ingresso. La biglietteria sarà comunque aperta nel luogo del concerto da un'ora prima dell'inizio. È possibile acquistare i biglietti anche presso Casa Musicale Ancona (ex Bucchi) in corso Stamira 68 e presso tutti i punti vendita Vivaticket.

Il programma può subire variazioni, verificare sul sito www.anconajazz.com o sulla pagina Facebook Ancona Jazz, oppure contattando info@anconajazz.com