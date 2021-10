Il Sindaco ha emanato l’Ordinanza della chiusura in via precauzionale delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese le facoltà universitarie per la giornata di giovedì 7 ottobre.

Il Coc, il centro operativo comunale della Protezione Civile del Comune di Ancona, ha valutato l’allerta inviata dalla Protezione Civile regionale in merito all’ondata di maltempo che sta già colpendo regioni limitrofe e che per giovedì 7 ottobre è prevista in maniera consistente anche sulle Marche e su Ancona. Si tratta di un’allerta meteo arancione della durata di 24 ore. Si raccomanda di limitare per quanto possibile gli spostamenti durate l’emergenza L’ORDINANZA DEL SINDACO A QUSTO LINK