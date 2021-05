Il Comitato Direttivo dell’Aiccre Marche, riunitosi nei giorni scorsi ha eletto gli organi delle Federazione ed in qualità di Segretario Generale è stata eletta Susanna Dini, Consigliere Comunale di Ancona già presente nel comitato direttivo come delegata dal Sindaco. Il Comune di Ancona è presente anche nel direttivo nazionale.

Il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli, ha firmato insieme ad altri sindaci il Manifesto dell’AICCRE 2021 nel quale, tra l’altro, si legge: “La forza delle istituzioni è decisiva, è risolutivo l’impegno delle comunità locali, del mondo della cultura, della scuola e dei giovani. Per questo AICCRE continua ed intensifica, la sua opera nelle istituzioni e nelle associazioni internazionali, per rendere più forti ed efficaci le relazioni delle Regioni e delle Autonomie locali in Europa e nel Mondo”.

L’AICCRE Marche – Associazione per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa- si propone come luogo di confronto istituzionale per gli enti locali sui temi della costruzione europea e al servizio degli stessi. In linea con i suoi obiettivi , che la vedono promotrice di iniziative, in particolare modo nelle scuole e al contempo sostenitrice di altre promosse dai Comuni (ad Ancona ad esempio i Giochi della Macroregione Adriatico Ionica) l’associazione si propone un rilancio con azioni e progetti che connettano l’Europa ai territorio e alle comunità locali. AICCRE MARCHE vede come Presidente Massimo Seri, Sindaco di Fano; Vicepresidente Vicario – Massimo Bello, Presidente del Consiglio Comunale di Senigallia; Vicepresidente – Riccardo Sacchi, Assessore del Comune di Macerata.