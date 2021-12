Questi gli appuntamenti del weekend in città:

Venerdì 10 e domenica 12 dicembre ore 10:00-12:30 visite alla Chiesa di Santa Maria di Portonovo (per info 327 8238123, Italia Nostra)

Ogni sabato e domenica dalle 10:30 alle 12:30 apertura Chiesa del Gesù (per eventuali visite guidate: tel. 320 8773610 – www.museodiocesanoancona.it)

Fino a venerdì 24 dicembre 9:30-12:30/16:30-19:30 Mercatino di Natale, Mensa del povero-Padre Guido, C.so Amendola 13 (di fronte a P.zza don Minzoni)

Fino a giovedì 6 gennaio 2022 Bianconatale, rassegna di performance, eventi natalizi in modalità itinerante in città.

Venerdì 10 dicembre ore 21:00Shakespare juke-box Teatro Panettone

Venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 16:30 I MISTERI ELEUSINI Conferenza del Prof. Fabrizio Bartoli al Museo Archeologico Nazionale delle Marche

Venerdì 10 dicembre ore 20:30 Teatro Sperimentale CAROLIN WIDMANN violino, DÉNES VÀRJON pianoforte

Venerdì 10 dicembre ore 18:30-20:00 Presentazione del primo numero di A – Ancona Rivista a Colori, al Mercato Ittico di Ancona sarà presentato il primo numero di una nuova rivista.

Sabato 11 dicembre ore 10:15 appuntamento con il laboratorio per bambini dai 3-6 anni con Museo Petit, presso la pinacoteca F. Podesti

Sabato 11 dicembre ore 15:00Walkzone ad Ancona – Camminata Sportiva al Parco del cardeto, percorso 5/6 km, ingresso via Panoramica 44

Sabato 11 dicembre ore 20:45 e domenica 12 dicembre ore 16:30 The little prince – Il piccolo principe da Antoine de Saint-Exupéry ideato e diretto da Luca Silvestrini, Ancona Teatro delle Muse. Spettacolo in lingua inglese sottotitolato in italiano

Sabato 11 e domenica 12 dicembre 10:00-19:00 Fiera del Disco & del Fumetto – Quarta edizione, Palaprometeo Estra Rossini

Lunedì 13 dicembre 18:30 – 20:30 Proiezione docufilm Pepe, Zenzero e Cannella, Ridotto Teatro delle Muse

Mercoledì 15 dicembre ore 20:30Brahms, Piano Concerto n°1 – Nelson Goerner presso Teatro delle Muse

Da giovedì 16 a domenica 19 dicembre PEACHUMUN’OPERA DA TRE SOLDI Rocco Papaleo, Fausto Paravidino

Sabato 18 dicembre ore 21:00 rassegna di circo teatro, Elettro Radiogramma, presso Teatro Panettone

Fino al 12 dicembre Corto Dorico XVIII EDIZIONE Mole Vanvitelliana – Ancona

Fino al 29 dicembre, MostraGaston Estote Parati, presso Galleria Papini

Fino all’ 8 maggio 2022 Mostra Terra Sacra, presso la Mole Vanvitelliana

Fino al 12 dicembre Mostra Franco Corelli. La voce, l’artista, il mito. Museo Tattile Statale Ome

GLI APPUNTAMENTI DI BIANCONATALE 2021

Piazza Cavour: tutti i giorni, ruota panoramica, mercatino natalizio, pista di pattinaggio su ghiaccio; Tutti i giorni Corso Garibaldi: mercatino natalizio;

Tutti i giorni in Piazza Pertini e nel canalone di Piazza Cavour ci sarà un piccolo luna park con giostre varie;

– ll sabato e la domenica Babbo Natale con gli elfi saranno presenti presso la casetta di Piazza Roma e di Piazza Pertini, quest’ultima situata sotto la grande stella cometa, per ritirare le letterine dei bambini;

– Ogni sabato e domenica Babbo Natale e gli Elfi gireranno per le vie del centro, Corso Amendola e Piano San Lazzaro;



Sabato 11 e domenica 12 dicembre:

Dalle 10:00 alle 12:00 Performance con Babbo Natale: bolle di sapone, magia comica, letture per bambini;

Dalle ore 16:00 alle 19:00 Il bus Storico di Conerobus con a bordo Babbo Natale girerà nelle varie frazioni e quartieri cittadini per salutare tutti i bambini e raccogliere le letterine. Percorso Bus Storico: Passo Varano, Brecce Bianche – Chiesa Parrocchiale di San Gaspare del Bufalo – Via Flavia – Piazza S. D’Acquisto – Q3 Via Tiraboschi – Parrocchia di San Giuseppe Moscati – Pinocchio;

Dalle 16:00 alle 20:00 Trenino turistico natalizio. Itinerario: Piazza Cavour, Largo XXIV Maggio, Viale della Vittoria, Piazza IV Novembre, C.so Amendola, Piazza Don Minzoni, Via Giannelli, Via Frediani, Via Vecchini, Piazza Cavour;