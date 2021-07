AGENDA ESTATE, EVENTI AD ANCONA DAL 27 AL 29 LUGLIO 2021

riprendono le visite guidate e le iniziative di valorizzazione della Chiesa di S. Maria di Portonovo in collaborazione, per la parte musicale, con l’Associazione ‘Zonamusica’ di Ancona. La chiesa, fino al 15 settembre, rimane aperta dal mercoledì alla domenica compresa, dalle ore 16,30 alle ore 19,30. L’ingresso in chiesa è consentito previa misurazione della temperatura e solo con l’uso della mascherina, correttamente portata e nel rispetto del distanziamento, in modo contingentato. Per i gruppi l’entrata in chiesa avviene solo cu prenotazione a ancona@italianostra.org con sette giorni di preavviso. Per ogni altra più dettagliata informazione, è necessario far riferimento alle comunicazioni presenti sul sito: www.italianostra-ancona.org.