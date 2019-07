AGENDA ESTATE 2019: TUTTI GLI EVENTI DAL 9 al 11 LUGLIO

MARTEDI 9 LUGLIO

per la rassegna “Al Museo Archeologico di sera”

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DELLE MARCHE (Via G. Ferretti)

ore 21,00 “Capolavori ritrovati: i restauri di Palazzo Ferretti e del Museo Archeologico” conferenza a cura di Romeo Bigini, Nicoletta Frapiccini, Cristiana Giabbani, Giovanna Macchi, Fabio Milazzo

al Cinema ITALIA – c.so Carlo Alberto

per la rassegna TROPICITTA’ – ore 21,30 proiezione del film 10 GIORNI SENZA MAMMA di Alessandro Genovesi – Ingresso € 6,50 ridotti € 5,00

per ANCONA JAZZ SUMMER FESTIVAL

CORTE DELLA MOLE – ore 21,30

concerto MATT WILSON TRIO feat RITA MARCOTULLI and MARTIN WIND

“The Very Thought of you – Remembering Dewey Redman” – concerto unico in Italia

Rita Marcotulli, pianoforte; Martin Wind, contrabbasso, MAtt Wilson, batteria

posto unico € 15,00

alla MOLE

all’arena cinema LAZZARETTO –ore 21,30 proiezione del film UN AFFARE DI FAMIGLIA (Giappone 2018)– regia di Kore’eda Hirokazu –

ingresso intero 5€ – ridotto 4€

MOLE – LAZZABARETTO

ore 19,00 – presentazione del libro UNA MOLE DI CARTA 3 – “Piccola città, una storia comune di eroina” di Vanessa Roghi – sarà presente l’autrice

MOLE

ore 16,15 convegno e mostra elaborati del concorso di idee sul parking SAN MARTINO “Rigenerazione della città attraverso il progetto degli spazi urbani”; l’esposizione degli elaborati (presso il foyer dell’auditorium) sarà aperta al pubblico dal 9 al 14 luglio

MERCOLEDI 10 LUGLIO

al Cinema ITALIA – c.so Carlo Alberto

per la rassegna TROPICITTA’ – ore 21,30 proiezione del film DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO di Dean DeBlois – Ingresso € 6,50 ridotti € 5,00

per ANCONA JAZZ SUMMER FESTIVAL

CORTE DELLA MOLE – palco “New Generations” – ore 21,30

GIACOMO TANTILLO QUARTET “Water Trumpet”

Giacomo Tantillo, tromba; Andrea Rea, pianoforte; Mattero Bortone, contrabbasso; Enrico Morello, batteria

INGRESSO LIBERO

alla MOLE

all’arena cinema LAZZARETTO –ore 21,30 proiezione del film I GUERRIERE DELLA NOTTE (U.S.A. 1979 ) regia di Walter Hill – ingresso intero 5€ – ridotto 4€

per la rassegna “ONDE DI NOTE” La corda e il soffio – suoni in dialogo

CHIESETTA DI SANTA MARIA DI PORTONOVO

ore 21,30 – VENTOTTODUE, Marco Santini in concerto

Marco Santini (violino solo) – ingresso libero

giovedì 11 luglio

al Cinema ITALIA – c.so Carlo Alberto

per la rassegna TROPICITTA’ – ore 21,30 proiezione del film LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi – Ingresso € 6,50 ridotti € 5,00

ALLA MOLE

all’arena cinema LAZZARETTO – ore 21, 0 0 proiezione del film ANCORA UN GIORNO – – ingresso intero 5€ – ridotto 4€

per la rassegna SCONCERTI

MOLE – ore 22,00 CAMILLA SPARKSSS (Svizzera- Canada) – ingresso gratuito

FORTE ALTAVILLA

XXXI° FESTA PER LA LIBERTA’ DEI POPOLI – r-Esistiamo!

Ore 19,00 tavola rotonda “CHI HA PAURA DELLE DONNE?”

ORE 21,00 FIACCOLATA contro la violenza di genere al Forte – Associaz. Terzavia

ORE 22,00 “WANNA S-KING” – dj set

per ANCONA JAZZ SUMMER FESTIVAL

CORTE DELLA MOLE – ore 21,30

JAZZMEIA HORN in concerto

Jazzmeia Horn, voce; Victor Gould, pianoforte; Barry Stephenson, contrabbasso; Henry Conerway III, batteria

posto unico € 20,00

=======================================================================

MOSTRE

per la rassegna SCRIGNI SACRI – Le meraviglie dell’arte – VII edizione

MUSEO DIOCESANO “Mons. Cesare Recanatini” – piazzale Duomo –

aperto con visite guidate GRATUITE tutti i venerdi ore 10-17, oltre a tutti i sabati e le domeniche (ore 10-12,30 e 16-19)

info: 320 8773610 www.museodiocesanoancona.it museo.ancona@diocesi.ancona.it

fino al 22 novembre aperture straordinarie delle seguenti chiese:

chiesa di Santa Maria della Piazza: da sabato a giovedi ore 10-12 e 16-18 venerdi ore 10-18

chiesa dei SS. Pellegrino e Teresa (conosciuta come degli Scalzi): da sabato a giovedi ore 7,30-11, venerdi ore 7,30-15,30

ESTATE IN MOVIMENTO 2019

Il Comune di Ancona e la UISP propongono una serie di attività gratuite all’aria aperta che si svolgeranno dal 1 giugno al 30 settembre nei parchi cittadini:

PARCO CITTADELLA

TAI CHI – lunedi dalle ore 18,00 alle ore 19,00

YOGA – martedi dalle 9,00 alle 10,00

1 KM IN SALUTE – martedi dalel 18,00 alle 19,00

GINNASTICA DOLCE – martedi dalle 19,00 alle 20,00

NORDIK WALKING – giovedi dalle 8,30 alle 9,30

PARCO BELVEDERE

YOGA- lunedi e giovedi dalle 9,00 alle 10,00

TAI CHI – lunedi dalle 10,00 alle 11,00 e il mercoledi dalle 18,30 alle 19,30

PARCO DEGLI ULIVI

YOGA – martedi dalle 18,00 alle 19,00

FORTE ALTAVILLA

YOGA – mercoledi dalle 18,00 alle 19,00