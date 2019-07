AGENDA ESTATE 2019: TUTTI GLI EVENTI DAL 5 al 8 LUGLIO

Proseguono gli appuntamenti con lo sport in Piazza Pertini ogni sera per il 24°Città di Ancona – Trofeo Estra 2019

DAL 3 AL 7 LUGLIO NUOVA FESTA DEL PARCO DEGLI ULIVI

VENERDI 5 LUGLIO

per la rassegna “TEATRO PER TUTTI… UN PO’ DAPPERTUTTO”

Piazzale Loreto

ore 21,15 “’Na vita tribbulata” – Compagnia Filarmonico drammatica Macerata

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

al Cinema ITALIA – c.so Carlo Alberto

per la rassegna TROPICITTA’ – ore 21,30 proiezione del film GREEN BOOK

– Ingresso € 6,50 ridotti € 5,00

Fino AL 7 LUGLIO NUOVA FESTA DEL PARCO DEGLI ULIVI – Collemarino

DALLE 19,30 STAND GASTRONOMICI

ore 21 – orchestra MAURO E ORNELLA (prenotaz tavoli bordo pista 338 3137180)

per ANCONA JAZZ SUMMER FESTIVAL

MOLE – ore 21,30 COLOURS JAZZ ORCHESTRA meets MATS HOLMQUIST

Special guest FABRIZIO BOSSO “The Music of Herbie Hancock”

posto unico € 15,00

alla MOLE

all’arena cinema LAZZARETTO – ore 21,30 proiezione del film RICOMINCIO DA TRE – (Italia 1981)- regia di Massimo Troisi – Omaggio a Massimo Troisi – ingresso unico 4€

alla MOLE Lazzabaretto

ore 22,00 KILLA COMBAT SCRATCH – finale italiana di Scratch – ingresso gratuito

per il FESTIVAL “PUNTA DELLA LINGUA”

ore 18,00 – HOTEL EMILIA

Matrilineare. Madri e figlie nella poesia italiana dagli anni Sessanta a oggi

ore 19,00 HOTEL EMILIA

Le Marche della poesia – Sara di Piero “Reparto da qui”

ore 20,00 HOTEL EMILIA – cena

ore 21,30 HOTEL EMILIA

Le Marche della poesia – Alessandra Carnaroli “Sespersa” (Vydia, 2018)

ore 22,00 HOTEL EMILIA

Rimando a domani. Improvvisazioni di disfide in ottava rima e altre peripezie rimate.

Con Enrico Rustici, Fabrizio Ganugi e Donato de Acutiis.

www.lapuntadellalingua.it

dalle ore 18,30 alle 21,00

l’Associazione A.D.A. MARCHE organizza una passeggiata storica alla riscoperta del porto di Ancona “Le 35 Meraviglie del Porto e del Porto Antico di Ancona”

ritrovo ore 18,30 a Porta Pia

– partecipazione gratuita con registrazione alla mail <marco.sartini.75@gmail.com>

ORATORIO SALESIANO

ore 21,30 – il teatro ClownDestino organizza lo spettacolo “Semplicemente Clown”

ingresso gratuito – con la possibilità di acquistare la cena in Oratorio dalle ore 20

Parrocchia s. Michele Arcangelo – PINOCCHIO

E STATE INSIEME

“iNCONTRI” i ragazzi del Piccolo Principe – info Anna Maria 328 2268977

SABATO 6 LUGLIO

al Cinema ITALIA – c.so Carlo Alberto

per la rassegna TROPICITTA’–ore 21,30 proiezione del film LA BEFANA VIEN DI NOTTE

Ingresso € 6,50 ridotti € 5,00

per la rassegna “TEATRO PER TUTTI… UN PO’ DAPPERTUTTO”

PIAZZA SAN FRANCESCO

ore 21,15 “Capuleti Circus” – Gruppo Teatrale Recremisi – Ancona

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

DAL 3 AL 7 LUGLIO NUOVA FESTA DEL PARCO DEGLI ULIVI – Collemarino

ore 19 Santa Messa al parco

dalle 19,30 STAND GASTRONOMICI

ore 21 orchestra BARBARA E C. (prenotaz tavoli bordo pista 338 3137180)

CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII IN FESTA 2019

dalle ore 19,00 apertura stand gastronomici con la Ristorazione Solidale

dalle ore 19,00

pesca solidale

spettacolo di magia con il MAGO BALDO (ore 19,15)

LEGOLab a cura di e-MOVERE (ore 20,30 – 22)

teatro Kamishbai e Letture animate a cura di OH CHE BEL CASTELLO (ore 22,00-23)

dalle ore 21,00 – presenta Roberto Cardinali

la CPG e i nuovi progetti

musica e balli con l’ORCHESTRA LA NUOVA ETA’ – liscio anni 60-70 e 80

estrazione dei premi della LOTTERIA SOLIDALE (ore 23)

SPETTACOLO PIROTECNICO (ore 24)

per ANCONA JAZZ SUMMER FESTIVAL

Il Bugigattolo ore 18,30

incontro con l’autore FRANCESCO BOVE presenta il libro “Joao Gilberto – un impossibile ritratto d’artista”

a seguire concerto di Silvania Dos Santos (voce) e Giancarlo Bianchetti (chitarra)

alla MOLE

all’arena cinema LAZZARETTO –ore 21,30 proiezione del film LA FAVORITA –

(Grecia 2018) regia di Yorgos Lanthimos – ingresso intero 5€ – ridotto 4€

PRIMA DOMENICA DEL MESE: musei aperti gratuitamente 10,00-13,00 e 17,00-20,00

PINACOTECA CIVICA F. Podesti – visite guidate per famiglie e adulti

visita a uno dei capolavori della pinacoteca: Stato d’assedio. Il giuramento degli Anconetani

OSSERVATORIO ASTRONOMICO – via del Conero (Pietralacroce)

G-ASTRONOMIA .. a cena con le stelle 2019

a cura dell’Associazione Marchigiana Astrofili – INGRESSO LIBERO

info 388 1457526–338 6866321 www.amastrofili.it – programma delle serate:

ore 19,00 osservazione del Sole

ore 20,00 panini & grigliate di carne

ore 21,30 presentazione “Il cosmo in pillole”

ore 22,15 osservazione del cielo con i telescopi

per il FESTIVAL “PUNTA DELLA LINGUA”

ore 18,00 – 20,00 – MOLE – Multiverso Spazio Poesia

LA PUNTA DELLA LINGUACCIA “Testa per aria” –

laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni con la testa fra le nuvole

ore 18,00 MOLE – Multiverso Spazio Poesia

SUPERNOVE – Poesie per gli anni 2000

ore 19,00 – MOLE – Multiverso Spazio Poesia

Corrado Costa “La moltiplicazione delle dita” (Argolibri, 2019)

ore 21,30 – MOLE – LAZZABARETTO

Poetry Slam – sfida all’ultimo verso con i poeti:

Manuela Dago, Roberta Durante, Francesca Genti, Giovanni Monti, Francesca Gironi e Vittorio

V. Zollo – special guest: Simone Savogin. MC: Alessandra Racca

ore 23,00 – MOLE – LAZZABARETTO

Poetry Party – PJ set: luigisocci

Piazza Pertini – dalle ore 17,00 la ASD DOLPHINS ANCONA HOCKEY CLUB organizza una dimostrazione di hockey su sedia a rotelle per disabili

Parrocchia s. Michele Arcangelo – PINOCCHIO

E STATE INSIEME –

“INCONTRI” i ragazzi del Piccolo Principe – info Anna Maria 328 2268977

DOMENICA 7 luglio

al Cinema ITALIA – c.so Carlo Alberto

per la rassegna TROPICITTA’–ore 21,30 proiezione del film MARIA REGINA DI SCOZIA

Ingresso € 6,50 ridotti € 5,00

per ANCONA JAZZ SUMMER FESTIVAL

Terrazza MORODER ore 21,30

GISMO GRAF TRIO – Gismo Graf, chitarra solista; Joschi Graf, chitarra ritmica; Simon Ort, contrabbasso – posto unico €15

DAL 3 AL 7 LUGLIO NUOVA FESTA DEL PARCO DEGLI ULIVI – Collemarino

dalle 19,30 STAND GASTRONOMICI

ORCHESTRA ANTONELLA SILVIA E PAOLO (prenotaz tavoli bordo pista 338 3137180)

TEATRO DELLE MUSE

ore 21,00 GRAN GALA’ DI DANZA – artistic director Eugenia Morosanu

per il FESTIVAL “PUNTA DELLA LINGUA”

ore 17,00 – MOLE – Multiverso Spazio Poesia

Le Marche della poesia. Maledetti marchigiani

ore 18,00 – MOLE – Multiverso Spazio Poesia (replica ore 20,00)

“Emily – il Giardino nella Mente” di e con Isadora Angelini e con Luca Serrani

ore 19,00- MOLE – LAZZABARETTO

“I’m nobody! Who are you?”

Silvio Raffo per Emily Dickinson

ore 21,30 MOLE – Arena Cinema

proiezione del film “A quiet passion”di Terence Davies

(G.B. -Belgio-U.S.A. 2016) regia di Terence Davies – ingresso intero 5€ – ridotto 4€

www.puntadellalingua.it

PINACOTECA “Podesti” – vicolo Foschi 4

ORE 11,00-12,00 “Il giuramentodegli Anconetani. Una storia ricca di colpi di scena” –

attività per famiglie (consigliato per famiglie con bambini dai 5 ai 12 anni) – durata: 1 h. – quota di adesione: € 8 a famiglia (max 4 partecipanti) – prenotazione obbligatoria tel 071/222 5047 (in orario di apertura) – e mail: museicivici.ancona@gmail.com

ORE 17,30-18,15 “Stato d’assedio. Il giuramento degli anconetani dal 1173 ad oggi”

visita guidata – consigliato per un pubblico adulto dai 12 ai 100 anni – durata: 45 min circa – quota di adesione € 3 a persona- prenotazione obbligatoria tel 071/222 5047 (in orario di apertura)- e mail: museicivici.ancona@gmail.com

LUNEDI 8 LUGLIO

al Cinema ITALIA – c.so Carlo Alberto

per la rassegna TROPICITTA’–ore 21,30 proiezione del film IL VERDETTO

Ingresso € 6,50 ridotti € 5,00

per ANCONA JAZZ SUMMER FESTIVAL

MOLE VANVITELLIANA – ore 21,30

ELI DEGIBRI QUARTET “A tribute to Hank Mobley”

Eli Degibri, sax tenore, sax soprano; tom Oren, pianoforte; Tamir Shmerling, contrabbasso; Eviatar Slivnik, batteria

posto unico €15

=======================================================================

MOSTRE

GALLERIA PUCCINI – via Bernabei 39

prosegue la mostra fotografica ON THE ROAD organizzata dall’Associazione Culturale Galleria Puccini

artisti Silvia Breschi, Sergio Cavallerin, Rosella Centanni, Aldo Moglie, Edoardo Pisani, Tiziana Torcoletti.

FINO AL 7 LUGLIO – orario 17,30-19,30 – chiuso il lunedì

MUSEO TATTILE STATALE OMERO – Mole Vanvitelliana

mostra “RABARAMA E I GIOVANI ARTISTI” visitabile dalle ore 21 alle ore 24 –

info 071-2811935 – ingresso libero

per la rassegna SCRIGNI SACRI – Le meraviglie dell’arte – VII edizione

MUSEO DIOCESANO “Mons. Cesare Recanatini” – piazzale Duomo –

aperto con visite guidate GRATUITE tutti i venerdi ore 10-17, oltre a tutti i sabati e le domeniche (ore 10-12,30 e 16-19)

info: 320 8773610 www.museodiocesanoancona.it museo.ancona@diocesi.ancona.it

fino al 22 novembre aperture straordinarie delle seguenti chiese:

chiesa di Santa Maria della Piazza: da sabato a giovedi ore 10-12 e 16-18 venerdi ore 10-18

chiesa dei SS. Pellegrino e Teresa (conosciuta come degli Scalzi): da sabato a giovedi ore 7,30-11, venerdi ore 7,30-15,30

ESTATE IN MOVIMENTO 2019

Il Comune di Ancona e la UISP propongono una serie di attività gratuite all’aria aperta che si svolgeranno dal 1 giugno al 30 settembre nei parchi cittadini:

PARCO CITTADELLA

TAI CHI – lunedi dalle ore 18,00 alle ore 19,00

YOGA – martedi dalle 9,00 alle 10,00

1 KM IN SALUTE – martedi dalel 18,00 alle 19,00

GINNASTICA DOLCE – martedi dalle 19,00 alle 20,00

NORDIK WALKING – giovedi dalle 8,30 alle 9,30

PARCO BELVEDERE

YOGA- lunedi e giovedi dalle 9,00 alle 10,00

TAI CHI – lunedi dalle 10,00 alle 11,00 e il mercoledi dalle 18,30 alle 19,30

PARCO DEGLI ULIVI

YOGA – martedi dalle 18,00 alle 19,00

FORTE ALTAVILLA

YOGA – mercoledi dalle 18,00 alle 19,00