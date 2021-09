Arriva ad Ancona il Ping Pong Tour 2021, l’evento itinerante attraverso il quale la Federazione italiana tennistavolo (FITeT) porta il Ping Pong tra la gente e nelle piazze più belle delle città italiane, in 20 appuntamenti che si svolgono in tutta la penisola.

La tappa di Ancona, un evento regionale organizzato dal comitato regionale FITeT Marche e pensato per promuovere e incentivare il Ping Pong e la nuova f

ormula del TTX (Table tennis X), è in

programma per il 4 settembre 2021 al campo da rugby Nelson Mandela in via della Montagnola.

L’evento di Ancona, al quale sarà presente il presidente di FITeT nazionale Renato Di Napoli, servirà anche a promuovere il TTX, la nuova formula di tennistavolo che si gioca con le racchette di legno e le palline più grandi.

Il programma, dunque, prevede una mattinata dedicata a coloro che vorranno provare il gioco, con un’attenzione particolare per i bambini. Sono inoltre previste attività con l’Università Politecnica delle Marche e il Cus Ancona. Il Comitato regionale Marche organizza anche un torneo ufficiale FITeT, come richiesto dalla Federazione, per coinvolgere tesserati e non in una gara agonistica. Il Centro sportivo italiano (CSI) provincia di Ancona sarà presente per fornire supporto e per portare la propria esperienza di ente per l’avviamento alla pratica sportiva.

La giornata dedicata al Ping Pong TTX comincerà alle 10 con i tornei promozionali: dalle 10,30 alle 12 si svolgerà il torneo bambini (costo di partecipazione 5 euro), dalle 14,30 alle 16,30 il torneo Univpm (costo di partecipazione 5 euro) e dalle 16,30 alle 20 il torneo di TTX (costo 7 euro). Alle 18 è prevista una intervista agli ospiti. La conclusione, con la premiazione del vincitore del torneo ufficiale, sarà alle 20.

Per tutta la durata della manifestazione sarà possibile praticare il gioco libero.

Sono previsti omaggi per tutti i partecipanti.

Per informazioni si può contattare il Comitato regionale FITeT Marche: 3348238493 – 3475767201 – 3398364239.

_________________________________________________________________

SCHEDA TTX

ll Table Tennis X (TTX) è il gioco del ping pong reinventato co

n materiali e regole nuove. Racchette e palline sono diverse rispetto a quelle del tennistavolo convenzionale: permettono di usare qualsiasi tavolo e giocare ovunque, in piazza, in spiaggia, all’aperto o al chiuso

Il format di gioco rende questo sport ancora più divertente e dinamico.

Il gioco prevede tre set di due minuti ciascuno. La definizione del punteggio ha alcune lievi differenze rispetto alla regola tradizionale. Il TTX si gioca a tempo. Ogni set dura 2 minuti. Il giocatore che totalizza più punti nei due minuti vince la partita. Il giocatore che vince due dei tre set previsti viene dichiarato vincitore dell’incontro.

Non si hanno regole per il servizio, l’importante è che la pallina tocchi una volta la metà tavolo di chi serve prima di oltrepassare la rete. Il vincitore del punto precedente serve il punto successivo.

In caso di parità al termine del set si gioca un un ultimo punto. Chi lo vince si aggiudica la partita.

Chi perde tempo in modo deliberato riceve una penalizzazione in punteggio

Chi non perde mai è il campione.

Il numero dei partecipanti e la formula di svolgimento del Torneo di ogni tappa è decisa dall’organizzatore.

Tutte le informazioni e il regolamento si trovano sul sito https://www.ttxpingpongtour.it/