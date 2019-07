AL VIA LA IV EDIZIONE DI WEEKENDOIT, AD ANCONA, ALLA MOLE DAL 18 AL 21 luglio 2018

www.weekendoit.it

Negli ultimi anni la scena legata al nuovo artigianato, i cui attori sono internazionalmente definiti come Crafters e Makers, deve il suo fiorire ai nuovi mezzi di comunicazione e produzione digitale ed all’attuale crisi economica e ambientale.

Lavori fatti a mano già progettati con un concetto di brand, diversi rispetto ai tradizionali manufatti artigianali, realizzati da persone provenienti da tutto il mondo che operano in maniera indipendente e al di fuori dai canali tradizionali di produzione/vendita ed esposizione: ecco gli ingredienti di una creatività capace di far arrotondare uno stipendio, di portare a un secondo lavoro o, nei casi di maggior talento e capacità imprenditoriale, di condurre al primo passo di una vera e propria attività imprenditoriale.

Un fenomeno che sta cambiando il modo di vedere creatività e conoscenza del lavoro manuale, rendendoli strumenti efficaci di micro imprenditoria e ridefinendo la percezione dell’artigianato.

WeeKenDoit è una manifestazione che ha come scopo quello della condivisione e la divulgazione delle tecniche artigianali, sia tradizionali che innovative. Con un amore sviscerato per i valori della cultura handmade ed il design, una forte attitudine digitale social e una comunicazione immediata, si propone di accorciare le distanze tra pubblico, artigianato e impresa, rinnovandone l’immagine, abbattendo i luoghi comuni e fornendo nuove competenze. Giunta alla sua IV edizione la manifestazione ha visto anche quest’anno una partecipazione accorata registrando per quasi la totalità dei workshop proposti il sold-out e un sempre crescente pubblico per gli eventi collaterali proposti.

Ad oggi è l’ unico evento in Italia con focus sull’apprendimento nel campo del nuovo artigianato e della scena handmade.

> 15 workshop pratici di tecniche artigianali: dalla saldatura, al ricamo in oro, dalla serigrafia su tessuto alla pelletteria

> 4 workshop teorici di avvio all’imprenditorialità: dalla comunicazione del brand sui social, le stories su instagram alla vendita dei prodotti con WooCommerce

> 2 mostre che fanno scoprire la città e accorciano le distanze tra Mole e centro storico

> 1 market con espositori da tutta Italia

> 1 presentazione libro con la scrittrice Camilla Ronzullo aka Zelda Was A Writer

> 1 talk con Marco Tortoioli Ricci, Presidente AIAP

> insegnanti e partecipanti da tutta Italia



Novità e eventi collaterali 2019

Per scaldare i motori del festival Mercoledì 17 Luglio avremo due pre-eventi collaterali per iniziare alla grande il festival.

> ore 18:00 _ “La Misura di Tutto” di Camilla Ronzullo

Presentazione del Libro

Camilla Ronzullo – Zelda Was A Writer

in collaborazione con Libreria Fogola

ore 18:00 _ “Talk con Marco Tortoioli Ricci – AIAP”

in collaborazione con Tonidigrigio

Marco Tortoioli Ricci, nuovo Presidente dell’AIAP, presenta la nuova veste dell’associazione. Il focus del talk riguarderà in modo specifico la figura professionale del grafico, con la volontà di avvicinare la comunità alla cultura del progetto e con l’intento di creare un dialogo e un terreno fertile, affinché tali figure professionali possano prosperare.

Durante il festival ogni sera ci sarà un evento collaterale diverso l’uno dall’altro.

Giovedì 18 Luglio alle ore 21.00 si svolgerà un party organizzato da Scataglini tessuti, nostro partner tecnico e responsabile dell’allestimento, per festeggiare il lancio del nuovo sito ed e-commerce.

Scataglini è un’azienda che dal 1988 trasforma i sogni di tutti i creativi in soffici stoffe personalizzate.

Venerdì 19 Luglio alle ore 21.00 si svolgerà presso C-lab una mostra di opere originali e stampe d’arte di Naomi Vona, una artista sperimentale italiana che vive a Londra. Il suo progetto creativo é focalizzato sulla manipolazione di immagini pre-esistenti, con lo scopo di trasformare radicalmente il loro significato originale. Naomi si definisce una “parassita di archivi”, ma senza cattive intenzioni. I suoi lavori sono un mix di illustrazioni e collage realizzati su immagini vintage e contemporanee. Dopo le sue manipolazioni creative, ogni ritratto acquisisce un nuovo volto e significato.

Sabato 20 Luglio alle ore 21.00 , in occasione del centesimo anniversario della nascita del movimento Bauhaus, si svolgerà una mostra presso Contemporaneo Showroom, dove tredici nuovi artigiani da tutta Italia celebreranno tale movimento con lavori creati per l’occasione.

Gli artisti/artigiani:

PROGRAMMA WORKSHOP



Giovedì 18

> ore 10:00 _ “TexTattoo, Tatuaggi Tessili”

La Congrega, Via degli Orefici, 5

Staremo insieme a realizzare tatuaggi ma di tessuto, con aghi ma al posto di inchiostri, fili di cotone e frammenti di vecchi tessuti. Se il tatuaggio decora la pelle, questi tessili decoreranno i tuoi capi, un pantalone, una gonna, qualcosa che vuoi recuperare. Porta il tuo vestito, quello che vuoi rinnovare e se vuoi anche il disegno del tatuaggio che non hai mai avuto il coraggio di fare… lo realizzeremo insieme di stoffa! Ti aspettiamo in una delle botteghe artigiane storiche della città!

> ore 15:00 _ “Cartamodello Do It Yourself!”

Tutor: Alessia Barbarossa

Ricava il cartamodello dalla tua maglia preferita per renderlo l’abito dei sogni per l’estate e da riutilizzare come base per gli scampoli che hai in casa!



Sponsor tecnico SCATAGLINI TEXTILES

ore 15:00 _ “OcchiAll’Intreccio”

Tutor: Silvia Belli e Silvia Ballini

Sei sempre stato affascinato dalla tecnica dell’intreccio ma non hai mai trovato qualcuno che ti insegnasse? Al WeeKenDoit è possibile e durante il workshop imparerai le prime basi e realizzerai un portaocchiali in midollino!

ore 15:00 _ “Storytelling e comunicazione del brand sui social”

Tutor: Nikola Brunelli e Giuseppe Puocci – Ware en Valse

Essere presenti sui social è fondamentale, ma non basta. Bisogna anche comunicare al meglio il proprio brand, progetto e prodotto per renderlo accattivante e spingere i probabili acquirenti a seguirci. In questo workshop impareremo proprio ad avere una comunicazione che spacca!

ore 18:00 _ “Saldatura & Flashdance”

Tutor: Alice Canapa – Eilish

Lancia il tuo messaggio di amore (o di odio) con l’anello più cool della Riviera del Conero. Durante il workshop imparerai a incidere il metallo utilizzando i punzoni e come saldare una lastra di ottone per realizzare un anello.

Venerdì 19

> ore 10:00 _ “Legatoria: il Borsalibro“

Librare, Via S. Pietro, 9

Sei appassionato di carta e legatoria? Non puoi perdere il workshop nella bottega artigianale storica “Librare”, realizzerai una mini borsa di carta formato libro. il materiale è fornito dal laboratorio.

> ore 15:00 _ “Collage Fotografico – Da Fashion Advertising a Messaggio di Protesta – Doodle Art con Naomi Vona“

Tutor: Naomi Vona



Cosa succede quando trasformiamo lo scopo iniziale di una pubblicità di moda in qualcosa che abbia un messaggio più profondo e significativo? Durante questo evento darai un nuovo messaggio a queste pagine pubblicitarie, che sia controverso, divertente, personale ma pur sempre un nuovo e più strutturato messaggio di protesta. L’artista Naomi Vona vi guiderà durante questa sessione creativa, dandovi consigli tecnici sull’utilizzo dei materiali e delle tecniche di manipolazione dell’immagine.

> ore 15:00 _ “Ma dove vai, se una casa in vetro non hai? “

Tutor: Mariangela Distante

Durante il workshop realizzeremo una Casa in vetro, con la tecnica Tiffany. Utilizzando un vetro a scelta, trasparente e/o colorato, dopo il posizionamento del nastro di rame e la successiva saldatura con barrette di stagno, si potrà realizzare una teca in vetro a forma di casa.

> ore 15:00 _ “Che Stories!”

Tutor: Paolo Isabettini

Il tempo è la risorsa più preziosa che abbiamo, scorre veloce e non torna mai indietro. È per questo motivo che anche se 15 secondi sono pochi vanno sfruttati al massimo! Scopri tutti i segreti per raccontarti attraverso le Instagram stories, creare video interessanti, sfruttare al massimo le potenzialità del tuo smartphone e far sì che chi ti segue abbia ogni giorno un nuovo motivo per farlo.

> ore 18:00_ “Ricama la Tua Iniziale in Oro!”

Tutor: Elena Ciarrocchi

Ricama la tua iniziale muovendo i primi passi nella tecnica del ricamo in oro. Impareremo a cucire il cordoncino, a preparare l’imbottitura in feltro e ricamare con la canutiglia.

> ore 18:00 _ “Socks print!”

Tutor: Lucia Elefante – Babel

Armati di telai, racle e colori fluo trasformeremo anonimi calzini bianchi in coloratissimi calzini stampati a mano. Utilizzando mascherine e carte adesive stamperemo con una tecnica di stampa serigrafica alternativa e ogni partecipante personalizzerà il proprio paio di calzini.

Sabato 20

> ore 10:00 _ “Tinture naturali”

Tutor: Massimo Baldini e Roberta Bilò

Per Weekendoit l’esperto Massimo Baldini presenterà la tintura con il blu di Guado e grazie alla collaborazione di Roberta Bilò della scuola Sinequa, i partecipanti al workshop realizzeranno colorazioni geometriche modulari su una pashmina in fibra di eucalipto con la tecnica di piegature e pressioni.

Sponsor tecnico SPAZIO FISSO

> ore 10:00 _ “Pelletteria per principianti“

Tutor: Laura Guerresi – Filufilu bags

Vuoi avvicinarti alla tecnica della pelletteria? Durante il workshop imparerai le nozioni di base per cucire la pelle e realizzerai una pochette di pelle scamosciata che diventerà il miglior abbinamento per i vostri look futuri!

Sponsor tecnico LA GARZARARA e HUSQVARNA

> ore 10:00_ “Inizia a vendere i tuoi prodotti con WooCommerce oggi!”

Tutor: Francesca Marano

WooCommerce oggi è lo strumento più potente per costruire un negozio online. Sfruttando la potenza di WordPress come base, WooCommerce aggiunge tutte le funzionalità e la libertà necessarie per creare il negozio perfetto. La creazione di un negozio online può confondere ma può essere riassunta in alcuni passaggi importanti e li esamineremo insieme in modo da poter iniziare a vendere e sviluppare il tup business online nel modo più rapido e semplice possibile!

> ore 15:00 _ “Tiny Shiny Rabbit”

Tutor: Agnese e Luca – Messieurs animaux

Crea la tua lucina con le orecchie, appendila in casa e sogna!

Sponsor tecnico SCATAGLINI> ore 15:00 _ “La T-shirt FrouFrou”

Tutor: Fabrique

Sai cosa c’è di meglio del Festivalbar, della reunion delle Spice o della nuova serie di Beverly Hills con i protagonisti vecchi? Cucire la tua nuova T-Shirt FrouFrou! Il progetto è semplice e adatto anche alle principianti e il tessuto è wow, realizzato in esclusiva da Scataglini Textiles con disegno inedito di Camilla Ronzullo, aka Zeldawasawriter!

Sponsor tecnico HUSQVARNA e SCATAGLINI

> ore 15:00 _ “Come e perché realizzare immagini creative per Instagram”

Tutor: Valentina Veneziano+Mirco Farnetani – Valina

Vuoi distinguerti? Questo workshop ti aiuterà a comprendere come e perché sia importante usare la creatività per far conoscere su Instagram il tuo prodotto, progetto, brand, da una delle content creators più apprezzate d’Italia.

> ore 18:00 _ “Birdhouse! La casetta per gli uccellini versione home decor”

Tutor: Rinoteca

Hai un giardino? un terrazzo? nessuno dei due? Non importa! La casetta per gli uccellini che realizzeremo insieme è un oggetto d’arredamento che potrai appendere anche ad una mensola. Stamperemo in serigrafia un pattern originale sulla casetta precedentemente tagliata al laser che andremo poi ad assemblare insieme. Et voilà il must havedell’home decor per l’estate 2019!

> ore 18:00 _ “MINI ME! Character Design per self-promotion”

Tutor: Danilo Mancini – Sailor Danny

Sailor Danny ha una vera passione per la street art e per il suo modo di comunicare in maniera virale. In questo workshop imparerai con lui, grazie ad alcune linee guida di base, come creare personaggi unici con il vostro stile personale da poter utilizzare su sticker, biglietti da visita, t-shirt, siti web e ovunque vogliate promuovere la vostra identità!

Showcase Market finale

Domenica 21 luglio dalle 11:00 alle 21:00

Come da consueto WeeKenDoit si concluderà con lo Showcase, il market con alcuni dei migliori artigiani e autroproduttori selezionati dalla regione e da tutta Italia. Abbigliamento, gioielli, accessori, serigrafia, arredo, oggettistica e attività gratuite per bambini.

