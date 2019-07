LA RIGENERAZIONE DELLA CITTA’ ATTRAVERSO IL PROGETTO DEGLI SPAZI URBANI. CONVEGNO E MOSTRA DEGLI ELABORATI DEL CONCORSO DI IDEE SUL PARKING SAN MARTINO MARTEDI’ 9 LUGLIO ALLA MOLE DI ANCONA.

In concomitanza con l’apertura della mostra dei progetti che hanno partecipato al concorso di idee per la riqualificazione del comparto ex Caserma San Martino ad Ancona, con la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano, la Società M&P Mobilità & Parcheggi SpA, promotrice del concorso, organizza per martedì 9 luglio una giornata di confronto tra enti e tecnici operanti sul territorio. I temi al centro dell’incontro – tutti di grande attualità- riguarderanno la rigenerazione urbana, la riqualificazione delle microaree dismesse e la relazione tra architettura contemporanea e città storica.

Il convegno si svolgerà nel pomeriggio con il seguente programma:

ore 16:15 Saluti di inizio lavori:

Erminio Copparo, Amministratore Unico M&P Spa

Valeria Mancinelli, Sindaca del Comune di Ancona

Marta Mazza, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche

ore 16:30 Intervengono sul tema del convegno:

Stefano Capannelli, Dirigente Direzione Lavori Pubblici, Programmazione Grandi Opere, Riqualificazione Urbana, Sport, Manutenzione, Frana, Protezione Civile del Comune di Ancona

Maddalena Ferretti, Professore associato Università Politecnica delle Marche

Donatella Maiolatesi, Presidente Ordine Architetti Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Ancona

Arch.Giovanna Mar, presidente della commissione giudicatrice

Sergio Roccheggiani, Presidente Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Ancona

Diego Sbaffi, Presidente Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona

Giuseppe Semeraro, Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona

ore 18:30 Interventi del pubblico e conclusione dei lavori

Coordina: Arch. Claudio Centanni, Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy del Comune di Ancona, Presidente della Sezione Marche dell’INU

Contestualmente al convegno verrà inaugurata l ’esposizione degli elaborati dei progetti partecipanti al concorso presso il foyer dell’auditorium (zona bar) .

L’esposizione sarà aperta dal 9 al 14 luglio

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Ancona e prevede l’assegnazione di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine Architetti Paesaggisti e Pianificatori della Provincia di Ancona e al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona (che gestiranno autonomamente iscrizioni e accreditamenti).

“I temi trattati nel convegno– spiega Erminio Copparo, Amministratore unico di Mobilità& parcheggi, società che ha promosso il concorso- sono di carattere generale e spaziano dalla rigenerazione urbana, alla riqualificazione delle piccole aree dismesse interne alla città esistente, dalla funzione del progetto degli spazi e delle funzioni pubbliche, alla relazione tra architettura contemporanea e città storica. Dal mio punto di vista trovo sia significativo che la riqualificazione di uno spazio rimasto vuoto, come quello adiacente la galleria san Martino- avvenga proprio attraverso un parcheggio”.

“Nel momento in cui attraverso il concorso si è intrapreso il percorso di attuazione della previsione di Piano regolatore – sottolinea l’assessore alla Viabilità, Stefano Foresi– occorre affrontare anche i temi del funzionamento della viabilità e della dotazione di parcheggi nel centro della città, che sono molto sentiti non solo dai residenti ma anche da chi giornalmente si reca ad Ancona per accedere ai suoi servizi. Accanto alle politiche che vengono intraprese con il Trasporto pubblico da questa Amministrazione, occorre razionalizzare e fluidificare il traffico veicolare, laddove più presente. Ritengo quindi che una dotazione non enorme di nuovi parcheggi, ma situati in quella zona nevralgica della città costituisca il vero valore alla riqualificazione dell’area San Martino che va ad aggiungersi alla realizzazione di una nuovo edificio pubblico al posto di un vuoto degradato”.

LA STAMPA E’ INVITATA