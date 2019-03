TIPICITA’ , ANCONA PRESENTE CON UNO STAND SULLE ECCELLENZE DORICHE

Sarà una tre giorni di grande intensità ad animare la presenza anconetana, in qualità di ente co-organizzatore del festival Tipicità. Dal 9 all’11 marzo, al Fermo Forum va in onda la più importante manifestazione delle Marche per la promozione dei prodotti e del territorio, che si sviluppa su 13.000 mq. con 210 realtà partecipanti, delegazioni da 8 Paesi esteri e da tante regioni italiane, con oltre 130 eventi in programma.

La città di Ancona , dopo la promozione sviluppata a Verona ed alla BIT di Milano, sarà protagonista anche a Tipicità, con un’area accoglienza molto particolare, che punterà i riflettori su Ancona-città della blue economy e di Tipicità in blu.

Un programma di degustazioni, presentazioni e talk show, animato dalla conduzione di Alessia Raccichini, che vedrà protagonisti i personaggi della ricerca, del mondo produttivo ed associativo della città. Si parlerà di pesca, enologia, cantieristica, innovazione e sviluppo. Lunedì in programma anche una performance dell’Accademia dello Stoccafisso all’anconitana, per promuovere uno dei vanti della gastronomia cittadina.

Nei giorni di Tipicità, gli amministratori saranno impegnati in una serie di incontri con realtà di altre regioni italiane e dall’estero, nell’ottica di creare legami utili allo sviluppo turistico, economico e culturale della città.